"Почуваємося добре": українські медики про перші щеплення від COVID-19

В Україні 24 лютого після довгих очікувань розпочався процес вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Найпершими вакцинували медиків, яких вважають пріоритетною групою. 500 тисяч доз закупленого індійського препарату Covishield, виготовленого за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, уже розподілили між областями. Перші дози відправили в Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську та Вінницьку області. DW поспілкувалося із медиками, яким уже ввели першу дозу вакцини.

"Ковідна реанімація змінює погляд на вакцинацію"

Першим вакцинованим в Україні став лікар-реаніматолог із Черкас Євген Горенко. Він працює у ковідному відділенні місцевої обласної лікарні. Медик дивується, скільки уваги приділяють цьому процесові. "В Україні це все перетворюють до рівня якогось відкриття, і це трохи сумно. Бо це - звичайна ін’єкція, нічого страшного", - каже він. Після щеплення лікар з колегами почуваються добре. "На даний момент все стабільно, більш-менш нормально", - коментує він можливі побічні реакції після вакцинації. Щеплення йому проводили в спеціально обладнаній кімнаті працівники мобільної бригади.

Лікарю-реаніматологу із Черкас Євгену Горенку (в центрі) першому в Україні зробили щеплення від COVID-19

Частина колег черкаського лікаря наразі відмовилися від вакцинації через вік чи стан здоров'я. "На жаль, на даний момент на території України проводиться тотальна антипропаганда вакцинації. Чомусь до цього починають прив’язувати якісь релігійні організації, псевдочіпізацію і тому подібне", - каже лікар.

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Сам він дивується таким антивакцинаційним настроям. "Щоб зрозуміти, наскільки це потрібно, я завжди кажу: прийдіть до мене в ковідну реанімацію буквально на кілька годин. Я вас одягну в костюм і ви просто там побудете. Щоб побачити, що це за хворі і як вони почуваються", - емоційно переконує Євген.

За словами медика, у його відділенні зараз "достатньо багато" хворих на COVID-19. Точну цифру не називає, оскільки ситуація з пацієнтами змінюється швидко. "Як правило, люди помирають не від самого ковіду, а від супутніх захворювань, яких у нашому соціумі, на жаль, більше, ніж треба", - стверджує лікар.

За словами Євгена, сам він восени також перехворів на COVID-19, перебіг хвороби був середньої тяжкості. Той факт, що впродовж певного часу він повинен ще мати імунітет від коронавірусу, не змінив наміру лікаря вакцинуватися. "Коли спостерігаєш за тим, як помирають люди в ковідній реанімації, то це змінює погляд на вакцинацію. На те, яка це вакцина, ким вона вироблена", - каже Євген.

Загалом на Черкащині за перший день щеплення зробили 80-ти медикам.

На Київщині - без ажіотажу

У Києві вакцинація стартує 25 лютого, а от у Київській області 24 лютого щеплення зробили 23-ьом медикам. Це - працівники однієї мобільної бригади з імунізації, а також багатопрофільної клінічної лікарні в місті Бровари. Завідувачка дорослого інфекційного відділення цієї клініки Тетяна Шульженко щепилася першою і виявилася однією з небагатьох охочих.

Завідувачка інфекційного відділення лікарні у Броварах Тетяна Шульженко під час вакцинації

"З мого відділення вакцинувалися лише двоє лікарів, я і ще один. У декого є захисні тіла, і вони відклали вакцинацію. Ті медичні працівники, які захотіли, не були на зміні. Тому їх вакцинують пізніше", - пояснює лікарка.

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Тетяна позитивно ставиться до вакцинації від різних хвороб. На COVID-19 лікарка не хворіла. Це стало однією з причин, чому вона вирішила вакцинуватися на самому початку кампанії. "Зараз я себе добре почуваю, побічної дії не відчуваю. І все-таки сподіваюся, що вакцина допоможе нам в боротьби з ковідом", - висловлює надію Тетяна.

"Настрої дуже різні, бо очікували іншу вакцину"

Людмила Бойко - сімейна лікарка і завідувачка амбулаторії у Вінниці. На період кампанії з вакцинації працюватиме за сумісництвом у мобільній бригаді. 24 лютого вона уже отримала першу дозу вакцини проти COVID-19, а через 28 днів очікує на другу. Нещодавно вона із колегами пройшла у Києві дводенний тренінг від спеціалістів українського міністерства охорони здоров'я та ВООЗ. На тренінгах їх навчали поводженню з вакцинами AstraZeneca. За її словами, одна ампула розрахована на десять людей, а не на п'ять, як казали на тренінгу. "А склад, побічні дії - усе аналогічне, просто виготовлено на заводі в Індії", - ділиться лікарка враженнями від вакцинації препаратом Covishield.

Завідувачка амбулаторії у Вінниці Людмила Бойко отримує щеплення від коронавірусу

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Вона зауважує, що як серед медиків, так і серед пацієнтів є багато пересторог щодо вакцин. Лікарка це пов'язує із браком достовірної інформації. "Дуже багато питань, настрої дуже різні, бо очікували іншу вакцину. Але я думаю, що багато хто буде дізнаватися про наслідки і підуть щеплюватися, бо в нас немає другого виходу, щоб спинити цю страшну інфекцію, що забирає життя наших колег і рідних", - каже Людмила. Після роботи удень у мобільній бригаді пізно ввечері вона ще повертається в амбулаторію.

"Я - працездатна", - весело розповідає лікарка про своє самопочуття. У розмові з DW Людмила зауважує, що не помічає жодних реакцій після ін’єкції. Лікарка задоволена тим, як організована робота мобільних бригад у її регіоні. Єдине нарікання у неї викликає електронна база, куди доведеться вносити всіх вакцинованих. За словами Людмили, ця система часто "підвисає" і заважає швидкій роботі лікаря. Утім, влада обіцяє, що вже за місяць у країні запрацює платформа, де і лікар, і кожен пацієнт зможе переглядати та роздруковувати довідку про проведення вакцинації.

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Своїм колегам співробітниця мобільної бригади радить бути "більше зібраними", аби працівники мобільних бригад мали змогу планувати свій робочий графік. Точну кількість медиків, яким робитимуть щеплення 25 лютого, Людмила Бойко дізнається вранці від координаторів. "Сьогодні я задоволена. Я і мої колеги, які щепилися, почуваємося добре", - підсумовує перший день роботи лікарка.

П'ять етапів імунізації

Згідно із національним планом, імунізація в Україні відбуватиметься в п'ять етапів. На першому щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. На цьому етапі вакцинацію проводитимуть мобільні бригади, а надалі планують відкрити пункти щеплення.

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