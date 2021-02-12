 Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 у березні - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 у березні - Ляшко

У МОЗ України обіцяють надати можливість українцям з березня записуватися на безкоштовну вакцинацію. Саме в березні буде відомо точні обсяги поставок вакцини, каже головний санлікар Віктор Ляшко.

Вакцина від коронавірусу

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що після 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Про це заступник керівника МОЗ розповів журналістам у суботу, 13 лютого.

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", - сказав посадовець, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому - Кабмін

За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. Під час запису громадян віком 18-59 років вноситимуть у лист очікування, громадянам, яким більше 60 років, призначатимуть час і місце вакцинації, зазначив чиновник. Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також за телефоном контакт-центру. Також наразі вивчається можливість запису через застосунок "Дія".

Сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації

Крім того, Ляшко повідомив, що в Україні вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. "Вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Загалом таких бригад буде 600. Бригади залучатимуть в міру збільшення обсягів поставок вакцин", - запевнив він.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: як в Україні буде організовано масове щеплення

За словами Ляшка, навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації. Працівники мобільних бригад будуть вакциновані в першу чергу. Також Ляшко повідомив, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

Читайте також: Мутації коронавірусу: чи доведеться розробляти вакцину з нуля?

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація в Україні розпочнеться в лютому. Першими вакцинами, які доставлять у країну в рамках міжнародної ініціативи стануть препарати виробників AstraZeneca і BioNTech/Pfizer.

Дивитись відео 26:18

Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021)

Також за темою

Corona-Pandemie | Impfstoff von BioNTech/Pfizer

У Франції радять давати одужалим від COVID-19 лише одну дозу вакцини 12.02.2021

На думку експертів, для імунної системи тих, хто перехворів на COVID-19, одна доза "відіграватиме роль нагадування", як боротися з недугою.

Coronavirus - Astrazeneca Impfstoff

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження 04.02.2021

Вакцина від коронавірусу, що її створила компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове дослідження, 76-відсоткову ефективність уже після першого щеплення. Вона також суттєво зменшує ризик передачі вірусу.

AstraZeneca Covid-19 Impfung

ВООЗ рекомендує вакцину AstraZeneca і для людей, старших за 65 років 10.02.2021

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca безпечна і ефективна, запевняють експерти ВООЗ.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Башти Кремля та Храм Василя Блаженного у центрі Москви (архівне фото)

Росія розширила санкції проти підприємств з України

Уряд Росії додав дев'ять українських компаній до санкційного списку, затвердженого Володимиром Путіним у 2018 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  