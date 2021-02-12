Українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 у березні - Ляшко

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що після 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Про це заступник керівника МОЗ розповів журналістам у суботу, 13 лютого.

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", - сказав посадовець, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. Під час запису громадян віком 18-59 років вноситимуть у лист очікування, громадянам, яким більше 60 років, призначатимуть час і місце вакцинації, зазначив чиновник. Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також за телефоном контакт-центру. Також наразі вивчається можливість запису через застосунок "Дія".

Сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації

Крім того, Ляшко повідомив, що в Україні вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. "Вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Загалом таких бригад буде 600. Бригади залучатимуть в міру збільшення обсягів поставок вакцин", - запевнив він.

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За словами Ляшка, навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації. Працівники мобільних бригад будуть вакциновані в першу чергу. Також Ляшко повідомив, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація в Україні розпочнеться в лютому. Першими вакцинами, які доставлять у країну в рамках міжнародної ініціативи стануть препарати виробників AstraZeneca і BioNTech/Pfizer.