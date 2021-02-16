 В Україну привезли першу партію вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Новини

В Україну привезли першу партію вакцини від коронавірусу

Всього до України привезли 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca індійського виробництва. Далі її мають розмитнити і розвезти в регіони, повідомив глава МОЗ України Максим Степанов.

В Україну привезли першу партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca

В Україну привезли першу партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca

В Україні у вівторок, 23 лютого, приземлився вантажний літак з вакциною AstraZeneca індійського виробництва. "Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж, і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - написав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у соцмережі Facebook.

Напередодні МОЗ зареєструвало вакцину AstraZeneca від коронавірусу для екстреного медичного застосування. Цю вакцину розробили представники Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca. Її виробляють на потужностях Serum Institute в Індії, і вона має локальну торговельну назву Covishield, уточнили у міністерстві. Для однієї людини передбачається дві дози цієї вакцини.

Раніше її вже схвалили для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я, Євросоюз, Великобританія та Індія.

Крім того, у МОЗ зазначили, що Україна отримала інформацію від ініціативи COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин AstraZeneca в першому та другому кварталі 2021 року. Також вакцину закуплять за державні кошти напряму у виробників.

Ще Україна уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca та NovaVax і виробляються на потужностях Serum Institute в Індії.

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    Автор: Андрій Гурков


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