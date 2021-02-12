Зеленський підтвердив, що зробить щеплення від COVID разом з військовими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що як верховний головнокомандувач готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями. На зустрічі із заступником міністра охорони здоров'я, головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком у вівторок, 23 лютого, Зеленський також наголосив, що вакцинація має бути добровільною. На зустрічі обговорювали початок вакцинації в Україні, повідомляє пресслужба президента.

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"Вакцинація повинна початися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона повинна бути добровільною - нікого не потрібно примушувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату", - зазначив Зеленський.

За його словами, логістика постачання вакцини в усі області України вже відпрацьована, і затримок не повинно бути. Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім - працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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Віктор Ляшко своєю чергою повідомив, що багато медичних фахівців вже перехворіли коронавірусом, і, таким чином, вже отримали імунітет на найближчі місяці. Як уточнив головний санітарний лікар, на другому етапі, згідно з графіком, передбачена вакцинація військових, після чого Зеленський підтвердив, що як верховний головнокомандувач готовий отримати щеплення разом із військовослужбовцями.

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Нагадаємо, перша партія вакцини Covishield в кількості 500 тисяч доз вже прибула в Україну. Препарат з аеропорту "Бориспіль" доставили на склад "Укрпромпостач", і 24 лютого розпочнеться поставка вакцини в регіони. Вакцина Covishield вироблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Щеплення препаратом проводитиметься в два етапи.

Дивитись відео 01:47 Поділитись Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ooRk Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)