 Зеленський підтвердив, що зробить щеплення від COVID разом з військовими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Зеленський підтвердив, що зробить щеплення від COVID разом з військовими

Коментуючи початок масової вакцинації в Україні, Володимир Зеленський заявив, що процес повинен розпочатися якомога швидше. Він наголосив також на добровільності вакцинації.

Володимир Зеленський підтвердив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями

Володимир Зеленський підтвердив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що як верховний головнокомандувач готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями. На зустрічі із заступником міністра охорони здоров'я, головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком у вівторок, 23 лютого, Зеленський також наголосив, що вакцинація має бути добровільною. На зустрічі обговорювали початок вакцинації в Україні, повідомляє пресслужба президента.

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"Вакцинація повинна початися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона повинна бути добровільною - нікого не потрібно примушувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату", - зазначив Зеленський.

За його словами, логістика постачання вакцини в усі області України вже відпрацьована, і затримок не повинно бути. Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім - працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

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Віктор Ляшко своєю чергою повідомив, що багато медичних фахівців вже перехворіли коронавірусом, і, таким чином, вже отримали імунітет на найближчі місяці. Як уточнив головний санітарний лікар, на другому етапі, згідно з графіком, передбачена вакцинація військових, після чого Зеленський підтвердив, що як верховний головнокомандувач готовий отримати щеплення разом із військовослужбовцями.

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Нагадаємо, перша партія вакцини Covishield в кількості 500 тисяч доз вже прибула в Україну. Препарат з аеропорту "Бориспіль" доставили на склад "Укрпромпостач", і 24 лютого розпочнеться поставка вакцини в регіони. Вакцина Covishield вироблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Щеплення препаратом проводитиметься в два етапи.

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Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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