 Ляшко повідомив про реєстрацію в Україні вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Новини

Ляшко повідомив про реєстрацію в Україні вакцини BioNTech/Pfizer

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцину BioNTech/Pfizer зареєстрували непередодні. Раніше МОЗ повідомляв про реєстрацію в Україні лише вакцини Oxford/AstraZeneca.

Віктор Ляшко повідомив про реєстрацію в Україні вакцини BioNTech/Pfizer

Віктор Ляшко повідомив про реєстрацію в Україні вакцини BioNTech/Pfizer

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у вівторок, 23 лютого, повідомив про реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером, фармацевтичним концерном Pfizer.

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"Вакцинація в Україні здійснюється зареєстрованими препаратами. Учора в Україні зареєстрували два препарати імунобіологічні для профілактики COVID: це препарат CoviShield/AstraZeneca, (...) а також зареєстровано вакцину Pfizer", - сказав Ляшко на брифінгу, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Раніше цього дня міністерство охорони здоров'я України повідомило про реєстрацію в Україні для екстреного медичного застосування проти COVID-19 лише вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Про реєстрацію вакцини BioNTech/Pfizer у МОЗ не повідомляли.

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Заявку на реєстрацію вакцини BioNTech/Pfizer Україна отримала 16 лютого. Як заявив тоді глава МОЗ Максим Степанов, цю заявку було оперативно зареєстровано і відразу передано в Державний експертний центр МОЗ для здійснення експертної оцінки.

Нагадаємо, в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п'яти робочих днів. 

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

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    Автор: Андрій Гурков


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