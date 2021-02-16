В Україні подано заяву на реєстрацію вакцини BioNTech/Pfizer

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про надходження заявки на реєстрацію вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Відповідне повідомлення прессужби відомства було розміщене на сайті МОЗ України у вівторок, 16 лютого.

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"Сьогодні Україна отримала заяву на реєстрацію третьої вакцини для профілактики коронавірусної хвороби під зобов'язання для екстреного медичного застосування", - йдеться в повідомленні.

"До "Єдиного вікна" МОЗ України подана заява про державну реєстрацію вакцини Комірнаті / Comirnaty™️, виробництва Pfizer Manufacturing Belgium під зобов'язання для екстреного медичного застосування",- цитує міністра охорони здоров'я України Максима Степанова сайт МОЗ.

У відомстві наголосили, що цю заявку було оперативно зареєстровано і відразу передано в Державний експертний центр МОЗ для здійснення експертної оцінки.

Як повідомлялося, вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer раніше дозволили для застосування в ЄС, Великобританії, США, Ізраїлі та низці інших держав світу.

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Як повідомлялося, напередодні було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19.