 Єврокомісія додатково замовила до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Новини

Єврокомісія додатково замовила до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

У рамках додаткової угоди Єврокомісія замовила 200 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer з можливістю подальшої купівлі ще 100 мільйонів доз, повідомили в Брюсселі.

Лабораторія компанії BioNTech

Лабораторія компанії BioNTech у Майнці: саме тут створили вакцину BioNTech/Pfizer

Європейська Комісія уклала ще одну угоду з німецькою компанією-розробником вакцини від коронавірусу BioNTech та її американським партнером, компанією Pfizer, щодо поставок вакцини для Євросоюзу. Згідно зі повідомленням речника Єврокомісії, у понеділок, 8 лютого, єврофункціонери домовилися з цими двома фармкомпаніями про поставку 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової купівлі ще 100 мільйонів доз.

Замовлені 200 мільйонів доз мають надійти до кінця цього року, повідомили агенції новин Reuters близькі до угоди джерела. Переговори щодо поставок наступних 100 мільйонів доз за цією угодою тривають, кажуть у Брюсселі. Це також підтвердили Reuters у компанії Pfizer.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала першим подібним препаратом, що отримав дозвіл на застосування від європейських регулятивних органів. У листопаді 2020 року Єврокомісія вже уклала угоду на поставку 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. У січні поточного року стало відомо про плани єврокомісарів замовити додаткового ще до 300 мільйонів доз цього препарату. Це стало відповіддю на дедалі гучнішу критику в бік Єврокомісії через брак вакцин та спричинені цим занадто повільні темпи вакцинації в Євросоюзі.

Крім вакцини BioNTech/Pfizer, в Євросоюзі дозволено також застосування препарату американської компанії Moderna і вакцину британсько-шведського виробника AstraZeneca, розроблену в співпраці з Оксфордським університетом.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


DW.COM

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