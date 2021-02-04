Єврокомісія додатково замовила до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

У рамках додаткової угоди Єврокомісія замовила 200 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer з можливістю подальшої купівлі ще 100 мільйонів доз, повідомили в Брюсселі.
Європейська Комісія уклала ще одну угоду з німецькою компанією-розробником вакцини від коронавірусу BioNTech та її американським партнером, компанією Pfizer, щодо поставок вакцини для Євросоюзу. Згідно зі повідомленням речника Єврокомісії, у понеділок, 8 лютого, єврофункціонери домовилися з цими двома фармкомпаніями про поставку 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової купівлі ще 100 мільйонів доз.
Замовлені 200 мільйонів доз мають надійти до кінця цього року, повідомили агенції новин Reuters близькі до угоди джерела. Переговори щодо поставок наступних 100 мільйонів доз за цією угодою тривають, кажуть у Брюсселі. Це також підтвердили Reuters у компанії Pfizer.
Нагадаємо, вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала першим подібним препаратом, що отримав дозвіл на застосування від європейських регулятивних органів. У листопаді 2020 року Єврокомісія вже уклала угоду на поставку 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer. У січні поточного року стало відомо про плани єврокомісарів замовити додаткового ще до 300 мільйонів доз цього препарату. Це стало відповіддю на дедалі гучнішу критику в бік Єврокомісії через брак вакцин та спричинені цим занадто повільні темпи вакцинації в Євросоюзі.
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