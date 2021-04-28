В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу

За минулу добу кількість виявлених у Індії нових випадків COVID-19 сягнула 401 993. Про це у суботу, 1 травня, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.

Таким чином Індія стала першою країною у світі, де добова кількість виявлених нових інфікувань коронавірусом перевищила 400 тисяч. Також за добу в Індії померли 3523 людини, в яких було підтверджено COVID-19.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих коронавірусом людей, хоча експерти впевнені у тому, що справжня цифра жертв коронавірусу є набагато вищою.

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Індія перетворилася на епіцентр пандемії COVID-19

Останніми днями країна стала найбільшим осередком поширення коронавірусу у світі. Лише від початку квітня, в Індії виявили близько семи мільйонів нових заражень. При цьому у країні майже щодня б'ється рекорд кількості інфікувань. Для порівняння, за минулу суботу, 24 квітня, в країні було зафіксовано майже 350 тисяч випадків COVID-19, і це тоді було рекордним показником.

Причиною стрімкого поширення недуги в країні є новий, небезпечний варіант коронавірусу B.1.617, який сформувався на її території. Через новий варіант коронавірусу та стрімке поширення хвороби Німеччина та інші європейські держави суттєво обмежують в'їзд з Індії, дозволяючи прибувати лише людям, які мають дозвіл на проживання у цих країнах. З другого травня в'їзд з Індії заборонила і Україна.

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Через коронавірус тіла померлих у Індії спалюють на вулиці

Така кількість хворих стала непомірним навантаженням на систему охорони здоров'я в країні. У лікарнях Індії критично не вистачає місць для пацієнтів, ліків та кисню для забезпечення тих хворих, дихання яких ускладнене через COVID-19.

На тлі катастрофічної ситуації в системі охорони здоров'я низка країн світу вже заявили про намір надати допомогу. Із відповідними заявами виступили у Брюсселі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні. Вранці в суботу, 1 травня, з Німеччини до Індії вилетів літак з допомогою - 120 апаратами штучної вентиляції легенів і медикаментами. Літак має прибути до Нью-Делі увечері цього дня. Наступного тижня, як очікується, з ФРН до Індії перевезуть установку для виробництва кисню.

Втім велика кількість смертей від коронавірусу позначилася і на ситуації з похованнями у країні. Так, ще тиждень тому з Індії почали надходити повідомлення про те, що на кладовищах багатьох міст закінчуються місця для поховання померлих, а крематорії змушені проводити кремацію без традиційних ритуалів. Подекуди тіла людей доводиться спалювати на вогнищах просто на вулиці.

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)