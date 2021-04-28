В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу
Індія стала першою у світі країною, де кількість виявлених за добу нових інфікувань коронавірусом перевищила позначку у 400 тисяч.
Медичний працівник розносить їжу пацієнтам із COVID-19, яких через переповненість лікарень розмістили у приміщенні банкетного залу в Нью-Делі
За минулу добу кількість виявлених у Індії нових випадків COVID-19 сягнула 401 993. Про це у суботу, 1 травня, повідомило міністерство охорони здоров'я країни.
Таким чином Індія стала першою країною у світі, де добова кількість виявлених нових інфікувань коронавірусом перевищила 400 тисяч. Також за добу в Індії померли 3523 людини, в яких було підтверджено COVID-19.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих коронавірусом людей, хоча експерти впевнені у тому, що справжня цифра жертв коронавірусу є набагато вищою.
Останніми днями країна стала найбільшим осередком поширення коронавірусу у світі. Лише від початку квітня, в Індії виявили близько семи мільйонів нових заражень. При цьому у країні майже щодня б'ється рекорд кількості інфікувань. Для порівняння, за минулу суботу, 24 квітня, в країні було зафіксовано майже 350 тисяч випадків COVID-19, і це тоді було рекордним показником.
Причиною стрімкого поширення недуги в країні є новий, небезпечний варіант коронавірусу B.1.617, який сформувався на її території. Через новий варіант коронавірусу та стрімке поширення хвороби Німеччина та інші європейські держави суттєво обмежують в'їзд з Індії, дозволяючи прибувати лише людям, які мають дозвіл на проживання у цих країнах. З другого травня в'їзд з Індії заборонила і Україна.
Через коронавірус тіла померлих у Індії спалюють на вулиці
Така кількість хворих стала непомірним навантаженням на систему охорони здоров'я в країні. У лікарнях Індії критично не вистачає місць для пацієнтів, ліків та кисню для забезпечення тих хворих, дихання яких ускладнене через COVID-19.
На тлі катастрофічної ситуації в системі охорони здоров'я низка країн світу вже заявили про намір надати допомогу. Із відповідними заявами виступили у Брюсселі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні. Вранці в суботу, 1 травня, з Німеччини до Індії вилетів літак з допомогою - 120 апаратами штучної вентиляції легенів і медикаментами. Літак має прибути до Нью-Делі увечері цього дня. Наступного тижня, як очікується, з ФРН до Індії перевезуть установку для виробництва кисню.
Втім велика кількість смертей від коронавірусу позначилася і на ситуації з похованнями у країні. Так, ще тиждень тому з Індії почали надходити повідомлення про те, що на кладовищах багатьох міст закінчуються місця для поховання померлих, а крематорії змушені проводити кремацію без традиційних ритуалів. Подекуди тіла людей доводиться спалювати на вогнищах просто на вулиці.
Дивитись відео02:40
Поділитись
Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)
Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Глибока жалоба по всій країні
Пандемія COVID-19 стрімко поширюється в Індії. 25 квітня кількість нових випадків заражень за добу сягнула рекордних 352 тисяч - поки що таких показників не було в жодній іншій країні світу. Лише за останні три доби в Індії інфікувався понад один мільйон осіб. На фото: вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Переповнені лікарні
Пацієнти з COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі. Чимало медичних закладів у країні переповнені. "Нам бракує ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі клінік Шухін Баяй. - Ми вимушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні, - це просто апокаліпсис".
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Рикша замість кімнати очікування
Чимало хворих все ж таки вирушають до лікарні - але багатьом доводиться годинами чекати прийому перед будівлями клінік, як, наприклад, цьому чоловікові на фото в моторикші в Ахмадабаді. Але цьому хворому ще пощастило: йому дістався дефіцитний кисневий балон. Лише в Делі, за офіційними даними, бракує близько 5000 ліжок у відділах інтенсивної терапії.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Боротьба за кисень
Подібну картину, як в Праяграджі (на фото), можна побачити по всій країні: родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядних станціях. На чорному ринку кисень уже продається за завищеними цінами. Уряд не виключає можливості зупинки нафтопереробних та інших заводів, які використовують кисень для свого виробництва. Замість цього його постачатимуть до лікарень.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Пожежа в реанімації
В одній із лікарень у передмісті Мумбая 23 квітня спалахнула пожежа. Її причини досі не відомі. Повністю згоріло відділення інтенсивної терапії, 13 хворих на COVID-19 загинули. Пожежі - не рідкість у Індії, у тому числі й у лікарнях. Серед причин найчастіше - погане або застаріле обладнання. Заходи пожежної безпеки у цих закладах недостатні, наприклад, майже ніде нема аварійних виходів.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Перевантажені крематорії
Від початку пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померли вже понад 197 тисяч жителів Індії. Щодня кількість жертв зростає на понад 2500. Єдиним видом поховання, яке дозволяє індуїзм, є кремація. Але в багатьох регіонах країни, як на цьому фото, зробленому в Делі, крематорії насилу справляються зі спалюванням тіл.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
"Подвійний мутант": індійський варіант коронавірусу
Ситуацію у країні ускладнює стрімке поширення особливо заразної подвійної мутації коронавірусу - варіанту B.1.617. З огляду на це чимало держав закрили свої кордони для тих, хто прибуває з Індії, і застерігають від подорожей до цієї країни. У США це стосується навіть щеплених від коронавірусу.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
В очікуванні щеплення
В Індії проживає понад 1,3 мільярда осіб, але лише незначна частина - менше двох відсотків дорослого населення - вже були щеплені. При цьому країна є одним із найбільших виробників вакцин у світі. Але далеко не відразу індійські фармацевтичні фірми отримали розпорядження уряду забезпечити передусім внутрішній попит. З 1 травня вакцини повинні бути доступні всім жителям країни старше 18 років.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Прочани під час пандемії
Експерти вбачають причину стрімкого поширення в Індії коронавірусу не тільки у низьких темпах вакцинації: збільшенню кількості інфікованих сприяють також масові релігійні, політичні та спортивні заходи у країні. У Кумбха Меле, обряді масового паломництва, взяли участь кілька мільйонів індусів. Під час ритуалу купання в Гангу ніхто не носив масок і не дотримувався дистанції.
Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"
Виборча кампанія замість антивірусних заходів
Політики теж подавали радше поганий приклад. У штаті Західна Бенгалія на початку квітня відбулися місцеві вибори. Під час передвиборчої кампанії в мегаполісі Колката провели масові заходи за участі провідних політиків. Серед них був і прем'єр-міністр країни Нарендра Моді - його вітав щільний багатотисячний натовп прихильників.