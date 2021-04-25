Німеччина доправила в Індію 120 апаратів ШВЛ

Літак військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини ввечері у суботу, 1 травня, доставив у столицю Індії Нью-Делі 120 апаратів штучної вентиляції легень та медикаменти, повідомив речник ВПС. Гумантарну допомогу для країни, яка потерпає від пандемії COVID-19 супроводжували 13 солдатів медично-санітарної служби Бундесверу. Для транспортування допомоги до Індії використали борт, яким зазвичай літають канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та члени уряду.

Представник ВПС ФРН пояснив, що військові санітари мають розгорнути в Індії мобільну установку Бундесверу для виробництва медичного кисню і забезпечення ним хворих на COVID-19, повідомляє інформагенція dpa. Ця установка виробляє 93-відсотковий кисневий концентрат. Протягом наступних 14-ти днів санітари Бундесверу навчатимуть персонал індійського Червоного Хреста використанню цієї установки. Саму установку та обладнання для неї доставлять в Індію двома транспортними літаками наступного тижня.

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Як повідомлялося, Індія стала нині епіцентром пандемії COVID-19. Лише протягом останнього дня квітня там зареєстрували майже 402 тисячі нових випадків зараження коронавірусом та 3,5 тисячі смертей, пов'язаних з COVID-19. Така кількість хворих стала непомірним навантаженням на систему охорони здоров'я в країні. У лікарнях Індії критично не вистачає місць для пацієнтів, ліків та кисню для забезпечення тих хворих, дихання яких ускладнене через COVID-19.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих коронавірусом людей, хоча експерти впевнені у тому, що реальна цифра жертв коронавірусу є набагато вищою.

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)