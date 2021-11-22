США, Австралія та Великобританія підписали угоду про атомні підводні човни

Австралія офіційно запустила програму оснащення військово-морського флоту атомними підводними човнами у рамках нового оборонного альянсу AUKUS з Великобританією та США. У понеділок, 22 листопада, глава міністерства оборони Австралії Пітер Даттон разом з американськими та британськими дипломатами підписав угоду, що передбачає обмін конфіденційною інформацією про ядерні силові установки між трьома країнами.

Про створення альянсу AUKUS держави оголосили у вересні. Тоді вони пояснили цей крок необхідністю протидіяти стратегічній напруженості в Тихоокеанському регіоні, де посилюється суперництво США та Китаю.

"Угода дозволить нам співпрацювати, що покращить нашу взаємну обороноздатність", - заявив президент США Джо Байден 19 листопада напередодні церемонії підписання договору в Канберрі.

Австралія отримає вісім сучасних атомних субмарин

Завдяки угоді Австралія отримає вісім сучасних атомних підводних човнів. Договір також передбачає, що країни обмінюватимуться даними кіберрозвідки, технологіями штучного інтелекту та іншими технічними напрацюваннями.

Таким чином, вже вдруге в історії США готові поділитися з іншою державою надсекретною технологією створення атомних підводних човнів. Вперше Вашингтон надав країні-союзниці - Великобританії - атомну технологію у 1958 році.

Конфлікт з Францією через підводні човни

Створення AUKUS викликало роздратування Парижа, оскільки Австралія розірвала вже підписаний контракт із Францією про постачання субмарин на суму 56 мільярдів євро. Париж відкликав зі США та Австралії своїх послів для консультацій. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала дії союзників щодо Франції неприйнятними.

Угода AUKUS була укладена на тлі суттєвого погіршення відносин між Китаєм та Австралією. Пекін сприйняв альянс як загрозу своїм інтересам у регіоні.

22 листопада британське видання The Guardian повідомило, що Великобританія запросила країни Південно-Східної Азії взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Ліверпулі у грудні на тлі критики нового альянсу AUKUS.