 Повені в Індії: загинули щонайменше 159 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Новини

Повені в Індії: загинули щонайменше 159 людей

Щонайменше 159 людей втратили життя внаслідок повеней та зсувів ґрунту після сильних злив у Індії. Синоптики прогнозують, що негода триватиме.

Повінь в Індії

Повінь в Індії

Кількість загиблих внаслідок спричинених сильними зливами повеней та зсувів ґрунту в Індії станом на неділю, 25 липня, сягнула щонайменше 159 осіб. Рятувальники продовжують пошуки ще десятків зниклих без вісти, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу. З четверга західне узбережжя країни накрили потужні зливи. На найближчі дні синоптики прогнозують подальшу негоду.

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За даними влади, рятувальники знайшли 149 загиблих лише під час операцій у штаті Махараштра. Понад 40 з них загинули в результаті масштабного зсуву ґрунту в селі Таліє на південь від Мумбаї. За словами місцевих жителів, десятки будинків були зрівняні з землею за лічені хвилини. Унаслідок двох інших зсувів на південь від Мумбаї також загинули десятки людей.

У самому Мумбаї також є зруйновані будинки, загиблі і зниклі без вісти. На минулих вихідних у фінансовому центрі Індії внаслідок зсувів після дощів також загинули 34 людини.

Нагадаємо, в середині липня у Німеччині, Бельгії та Нідерландах сталися значні повені, які забрали життя понад 150 людей.

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