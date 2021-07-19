Повінь у Німеччині: Брюссель готовий допомогти

Єврокомісія (ЄК) готова схвалити виділення Німеччині фінансової допомоги для подолання наслідків повені. ЄС має в своєму розпорядженні "низку інструментів для підтримки держав-членів", заявив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, витяги з якого опубліковані в неділю, 25 липня. За словами Ленарчича, йдеться, зокрема, про Фонд солідарності (ФС) Євросоюзу.

"Після звернення країни-члена та оцінки Єврокомісії ФС може покрити частину витрат, понесених владою під час операцій (щодо подолання надзвичайної ситуації - Ред.) і реконструкції", - сказав комісар ЄС. Кошти можуть бути перераховані на відновлення інфраструктури, витрати на очисні роботи, а також захист важливих культурних цінностей.

ФРН не просила допомоги у Брюсселя

На відміну від Бельгії, яка також постраждала від повені, Німеччина не запитувала у ЄС допомоги в рамках так званого "механізму цивільного захисту", уточнив Ленарчич. У Бельгії для подолання наслідків стихії було залучено понад 150 рятувальників з Франції, Італії та Австрії. Загалом надати допомогу Бельгії зголосилися сім держав ЄС, серед яких і Німеччина, додав єврокомісар.

Він пояснив, що Єврокомісія також пропонує багато інформаційних ініціатив і програм, щоб допомогти країнам-членам спільноти поліпшити захист від стихійних лих.

Мільярдні збитки

Тим часом стало відомо, що міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН оцінює вартість ремонту автобанів, доріг і мостів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок недавнього удару стихії, приблизно в 700 мільйонів євро, повідомляє Bild am Sonntag. Хоча низку об'єктів інфраструктури в постраждалих районах на заході Німеччини вже відремонтовано, в деяких випадках відновлення може зайняти місяці або навіть роки, зазначає газета.

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Раніше цього тижня у концерні Deutsche Bahn оцінили збитки від повені для залізничної інфраструктури в 1,3 мільярда доларів.

За останніми даними, кількість жертв повені становить 179: у землі Північний Рейн-Вестфалія загинули 47 людей, у Рейнланд-Пфальці - 132.