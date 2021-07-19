 Повінь у Німеччині: Брюссель готовий допомогти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Новини

Повінь у Німеччині: Брюссель готовий допомогти

Єврокомісія готова виділити ФРН допомогу для подолання наслідків руйнівної повені на заході країни. Збитки від стихії оцінюються у мільярди євро.

Повені на заході ФРН завдали величезних збитків інфраструктурі

Повені на заході ФРН завдали величезних збитків інфраструктурі

Єврокомісія (ЄК) готова схвалити виділення Німеччині фінансової допомоги для подолання наслідків повені. ЄС має в своєму розпорядженні "низку інструментів для підтримки держав-членів", заявив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, витяги з якого опубліковані в неділю, 25 липня. За словами Ленарчича, йдеться, зокрема, про Фонд солідарності (ФС) Євросоюзу.

"Після звернення країни-члена та оцінки Єврокомісії ФС може покрити частину витрат, понесених владою під час операцій (щодо подолання надзвичайної ситуації - Ред.) і реконструкції", - сказав комісар ЄС. Кошти можуть бути перераховані на відновлення інфраструктури, витрати на очисні роботи, а також захист важливих культурних цінностей.

ФРН не просила допомоги у Брюсселя

На відміну від Бельгії, яка також постраждала від повені, Німеччина не запитувала у ЄС допомоги в рамках так званого "механізму цивільного захисту", уточнив Ленарчич. У Бельгії для подолання наслідків стихії було залучено понад 150 рятувальників з Франції, Італії та Австрії. Загалом надати допомогу Бельгії зголосилися сім держав ЄС, серед яких і Німеччина, додав єврокомісар.

Він пояснив, що Єврокомісія також пропонує багато інформаційних ініціатив і програм, щоб допомогти країнам-членам спільноти поліпшити захист від стихійних лих.

Мільярдні збитки

Тим часом стало відомо, що міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН оцінює вартість ремонту автобанів, доріг і мостів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок недавнього удару стихії, приблизно в 700 мільйонів євро, повідомляє Bild am Sonntag. Хоча низку об'єктів інфраструктури в постраждалих районах на заході Німеччини вже відремонтовано, в деяких випадках відновлення може зайняти місяці або навіть роки, зазначає газета.

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Раніше цього тижня у концерні Deutsche Bahn оцінили збитки від повені для залізничної інфраструктури в 1,3 мільярда доларів.

За останніми даними, кількість жертв повені становить 179: у землі Північний Рейн-Вестфалія загинули 47 людей, у Рейнланд-Пфальці - 132.

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