Бельгію знову накрила негода з повенями

На півдні Бельгії рясні дощі знову стали причиною повені. Про жертв інформації поки немає.
На півдні Бельгії негода знову вразила райони, що понад тиждень тому потерпіли від потужної повені. Потужні зливи знову спричинили повені у понад десяти населених пунктах на березі річки Маас.
За даними інформагенції Belga News Agency, у суботу, 24 липня, у місті Дінан у провінції Намюр, в 90 кілометрах на південний схід від Брюсселя, змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд. У місті Намюр цієї ж провінції через негоду евакуйовані мешканці кількох будинків. У соцмережах поширювались відео, на яких потужні потоки води змивали машини, вивертали булижники, тягнули за собою асфальтові плити. У провінції Валлонський Брабант були зафіксовані зсуви.
Станом на ранок 25 липня про жертв і постраждалих інформація відсутня. Речник бельгійського національного кризового центру повідомив, що циклон минув провінцію Намюр і ситуація в регіоні стабілізувалась. Він додав, що наслідки цього циклону "не порівняти з тими, що спричинила негода 14 і 15 липня".
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Жертвами повеней у Бельгії, які сталися минулого тижня внаслідок сильних дощів, стало, за останніми даними, 36 осіб, ще сім людей досі вважаються зниклими безвісти.