Бельгію знову накрила негода з повенями

На півдні Бельгії негода знову вразила райони, що понад тиждень тому потерпіли від потужної повені. Потужні зливи знову спричинили повені у понад десяти населених пунктах на березі річки Маас.

За даними інформагенції Belga News Agency, у суботу, 24 липня, у місті Дінан у провінції Намюр, в 90 кілометрах на південний схід від Брюсселя, змиті потоками води автомобілі заблокували залізничний переїзд. У місті Намюр цієї ж провінції через негоду евакуйовані мешканці кількох будинків. У соцмережах поширювались відео, на яких потужні потоки води змивали машини, вивертали булижники, тягнули за собою асфальтові плити. У провінції Валлонський Брабант були зафіксовані зсуви.

У місті Намюр вулиці перетворилися на ріки

Даних про жертв немає

Станом на ранок 25 липня про жертв і постраждалих інформація відсутня. Речник бельгійського національного кризового центру повідомив, що циклон минув провінцію Намюр і ситуація в регіоні стабілізувалась. Він додав, що наслідки цього циклону "не порівняти з тими, що спричинила негода 14 і 15 липня".

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Жертвами повеней у Бельгії, які сталися минулого тижня внаслідок сильних дощів, стало, за останніми даними, 36 осіб, ще сім людей досі вважаються зниклими безвісти.