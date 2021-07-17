Повінь у Бельгії забрала життя вже понад 30 людей

Кількість загиблих у Бельгії внаслідок повені зросла до 31 людини, рятувальні роботи припинили. Про це ввечері у неділю, 18 липня, заявили в урядовому кризовому центрі, повідомляє інформагенція AFP.

Тим часом у країні досі вважають зниклими безвісти 163 особи, їхні пошуки продовжать. Також увагу зосередять на усуненні наслідків повені та оцінці матеріальних збитків.

У особливо постраждалих регіонах на півдні та сході країни поліцейські ходять від дверей до дверей, щоб розшукати постраждалих від повені. Багато людей не можуть вийти на зв'язок та заряджати мобільні телефони, пояснили у кризовому центрі.

Напередодні прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) відвідали постраждалі райони, де розпочалися роботи з усунення наслідків повені: муніципалітет Рошфор у провінції Намюр і Пепенстер в провінції Льєж, де загинули щонайменше десятеро людей.

Де Кроо та фон дер Ляєн поспілкувалися із постраждалими мешканцями, працівниками аварійних служб та місцевою владою. Прем'єр Бельгії оголосив 20 липня національним днем жалоби.

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Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Наслідки циклону "Бернд" Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Десятки загиблих Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Затоплені вулиці Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Знищені дороги У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Відірвані від світу Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Стіна для річки Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Під завалами У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Рятувальні роботи ускладнені Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Переповнені водосховища В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Бундесвер допомагає рятувальникам Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Евакуація постраждалих У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Поїзди у воді Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней. Автор: Данило Білик

