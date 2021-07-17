 Негода у Бельгії: число жертв зросло, понад сто уражених населених пунктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Новини

Негода у Бельгії: число жертв зросло, понад сто уражених населених пунктів

У країні підтвердили загибель внаслідок повеней щонайменше 24 людей, ще десятки осіб вважають зниклими безвісти. Негода зачепила близько 120 населених пунктів.

Затоплені вулиці і зруйновані будинки у муніципалітеті Пепенстер у Бельгії

Затоплені вулиці і зруйновані будинки у муніципалітеті Пепенстер у Бельгії

У Бельгії оцінюють масштаби руйнувань, які спричинили сильні повені на сході країни. Число підтверджених жертв стихії зросло у суботу, 17 липня, до щонайменше 24 загиблих, десятки людей досі вважають зниклими безвісти. Речник бельгійського кризового центру повідомив інформагенції AFP, що з людьми складно зв'язатися через перебої у роботі телефонної мережі.

Загалом у країні від повеней постраждали близько 120 населених пунктів.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 17 липня відвідали постраждалі райони, де розпочалися роботи з усунення наслідків повені: муніципалітет Рошфор у провінції Намюр і Пепенстер в провінції Льєж, де загинули щонайменше десятеро людей. Де Кроо та фон дер Ляєн поспілкувалися із постраждалими мешканцями, працівниками аварійних служб та місцевою владою. Прем'єр Бельгії оголосив 20 липня національним днем жалоби.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у муніципалітеті Пепенстер

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у муніципалітеті Пепенстер

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Повінь у Нідерландах

Великих збитків від повеней зазнали і Нідерланди. Зокрема, сотні жителів міста Рурмонд змушені були покинути свої домівки внаслідок негоди. "Найголовніше (...) - надати річкам більше простору", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до постраждалої провінції Лімбург.

У Нідерландах після сильних повеней у 1990-их роках почали розширювати розширили береги річок у багатьох місцях, щоб вода у разі негоди мала простір розливатися. Ці роботи загальною вартістю понад два мільярди євро завершили у 2019 році.

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Повені у Німеччині: історії очевидців (17.07.2021)

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


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