Негода у Бельгії: число жертв зросло, понад сто уражених населених пунктів

У Бельгії оцінюють масштаби руйнувань, які спричинили сильні повені на сході країни. Число підтверджених жертв стихії зросло у суботу, 17 липня, до щонайменше 24 загиблих, десятки людей досі вважають зниклими безвісти. Речник бельгійського кризового центру повідомив інформагенції AFP, що з людьми складно зв'язатися через перебої у роботі телефонної мережі.

Загалом у країні від повеней постраждали близько 120 населених пунктів.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 17 липня відвідали постраждалі райони, де розпочалися роботи з усунення наслідків повені: муніципалітет Рошфор у провінції Намюр і Пепенстер в провінції Льєж, де загинули щонайменше десятеро людей. Де Кроо та фон дер Ляєн поспілкувалися із постраждалими мешканцями, працівниками аварійних служб та місцевою владою. Прем'єр Бельгії оголосив 20 липня національним днем жалоби.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у муніципалітеті Пепенстер

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Повінь у Нідерландах

Великих збитків від повеней зазнали і Нідерланди. Зокрема, сотні жителів міста Рурмонд змушені були покинути свої домівки внаслідок негоди. "Найголовніше (...) - надати річкам більше простору", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до постраждалої провінції Лімбург.

У Нідерландах після сильних повеней у 1990-их роках почали розширювати розширили береги річок у багатьох місцях, щоб вода у разі негоди мала простір розливатися. Ці роботи загальною вартістю понад два мільярди євро завершили у 2019 році.

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