ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

Європейський Союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб надати реальну можливість знизити залежність від Росії. Про це у неділю, 24 квітня, повідомляє інформагентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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Крім торгівлі, ЄС має намір створити з Індією технологічну раду, що зможе вирішувати питання загального регулювання захисту даних, соціальних мереж та ширших зусиль із цифровізації індійської економіки, зазначив співрозмовник агентства.

Голова Єврокомісії вирушає до Індії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір 24 квітня провести в Індії переговори з енергетичних питань, передає агентство AFP. Зокрема, заплановано візит фон дер Ляєн до Інституту енергетики та ресурсів (Teri) та виступ у розташованій неподалік Нью-Делі штаб-квартирі Міжнародного сонячного альянсу (ISA).

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Основна мета міжурядової організації, створеної з ініціативи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, яка об'єднує 121 країну, є робота над ефективним споживанням сонячної енергії, щоб знизити залежність від викопного палива. У понеділок голова Єврокомісії зустрінеться із головою індійського уряду Нарендрою Моді.

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ЄС - третій за величиною торговельний партнер Індії. Товарообіг оцінюється у 62,8 мільярда євро. ЄС і США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, яка вважається одним з найбільших покупцем російської зброї в світі. У Нью-Делі запевняють, що російська зброя потрібна для стримування агресії з боку Пакистану та Китаю. Водночас товарообіг Росії та Індії у 2021 році досяг позначки в 12 мільярдів доларів.

Індія досі не засудила російську агресію проти України

Індія офіційно не засудила російське вторгнення до України. Як повідомила японська газета Nikkei з посиланням на дані компанії Refinitiv, що відстежує рух нафтотанкерів, попри агресію Росії проти України, азійські країни й надалі закуповують у РФ великі обсяги нафти. З 24 лютого по 18 квітня з РФ вийшли загалом 380 нафтотанкерів - більше, ніж за той же період роком раніше (357). З них 115 попрямували до країн Азії: 52 - до Китаю, 28 - до Південної Кореї, 25 - до Індії, 9 - до Японії та один - до Малайзії. Обсяги постачання нафти до Індії порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилося увосьмеро.