Байден: Збільшення імпорту російської нафти - не на користь Індії

Нарощування імпорту російської нафти - не на користь Індії та може перешкоджати санкціям, запровадженим країнами Заходу проти РФ за війну в Україні, заявив президент США Джо Байден на переговорах із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 11 квітня.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, під час переговорів, які відбулися у форматі відеоконференції, Байден "чітко дав зрозуміти: він не вірить, що прискорення чи збільшення імпорту російських енергоресурсів чи інших товарів - на користь Індії".

Моді не зробив жодних публічних заяв щодо подальшого постачання російської нафти. Псакі також не повідомила, чи взяла Індія на себе якісь зобов'язання щодо імпорту енергоносіїв, проте заявила, що Вашингтон готовий допомогти країні диверсифікувати джерела енергії. Індія "самостійно винесе судження" з цієї "дуже відвертої розмови", наголосила вона.

Після запровадження західних санкцій щодо російських компаній за війну РФ проти України Індія за великими знижками закупила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти. Для порівняння: за весь минулий рік, за даними агенції Reuters, країна закупила 16 мільйонів барелів нафти з РФ. Крім того, Індія досі не приєдналася до санкцій, запроваджених після російського вторгнення до України.

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Індія пропонує Путіну прямі переговори з Зеленським

У ході переговорів, які в американській адміністрації охарактеризували як "теплі" та "відверті", Байден і Моді висловили тривогу через війну та руйнування в Україні, особливо в Бучі поблизу Києва, де російські військові вбили велику кількість мирних жителів.

"Недавні новини про вбивства ні в чому не винних мирних жителів у Бучі викликали велику тривогу. Ми негайно засудили це та запросили незалежне розслідування", - заявив Моді. Прем'єр Індії також повідомив, що у нещодавній розмові з російським президентом Володимиром Путіним пропонував йому провести прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Блінкен закликав до тиску на Путіна

Слідом за віртуальним самітом відбулися двосторонні переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна та їхніх індійських колег Субраманіяма Джайшанкара та Раджнатха Сінгха.

"Важливо, щоб усі країни, особливо ті, які мають важелі впливу, тиснули на Путіна, щоб він припинив війну", - заявив після переговорів Блінкен. За його словами, зв'язки Індії та Росії розвивалися протягом десятиліть, коли США не могли бути партнером Індії, але відтоді часи змінилися. "Сьогодні ми можемо і хочемо бути найкращим партнером Індії практично у всіх сферах", - сказав Блінкен на спільній пресконференції після переговорів.

Своєю чергою Остін повідомив, що США та Індія підписали двосторонню угоду про підтримку обміну інформацією та співробітництво у космосі.

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