Байден: Збільшення імпорту російської нафти - не на користь Індії

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, під час переговорів, які відбулися у форматі відеоконференції, Байден "чітко дав зрозуміти: він не вірить, що прискорення чи збільшення імпорту російських енергоресурсів чи інших товарів - на користь Індії".
Моді не зробив жодних публічних заяв щодо подальшого постачання російської нафти. Псакі також не повідомила, чи взяла Індія на себе якісь зобов'язання щодо імпорту енергоносіїв, проте заявила, що Вашингтон готовий допомогти країні диверсифікувати джерела енергії. Індія "самостійно винесе судження" з цієї "дуже відвертої розмови", наголосила вона.
Після запровадження західних санкцій щодо російських компаній за війну РФ проти України Індія за великими знижками закупила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти. Для порівняння: за весь минулий рік, за даними агенції Reuters, країна закупила 16 мільйонів барелів нафти з РФ. Крім того, Індія досі не приєдналася до санкцій, запроваджених після російського вторгнення до України.
Індія пропонує Путіну прямі переговори з Зеленським
У ході переговорів, які в американській адміністрації охарактеризували як "теплі" та "відверті", Байден і Моді висловили тривогу через війну та руйнування в Україні, особливо в Бучі поблизу Києва, де російські військові вбили велику кількість мирних жителів.
"Недавні новини про вбивства ні в чому не винних мирних жителів у Бучі викликали велику тривогу. Ми негайно засудили це та запросили незалежне розслідування", - заявив Моді. Прем'єр Індії також повідомив, що у нещодавній розмові з російським президентом Володимиром Путіним пропонував йому провести прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Слідом за віртуальним самітом відбулися двосторонні переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна та їхніх індійських колег Субраманіяма Джайшанкара та Раджнатха Сінгха.
"Важливо, щоб усі країни, особливо ті, які мають важелі впливу, тиснули на Путіна, щоб він припинив війну", - заявив після переговорів Блінкен. За його словами, зв'язки Індії та Росії розвивалися протягом десятиліть, коли США не могли бути партнером Індії, але відтоді часи змінилися. "Сьогодні ми можемо і хочемо бути найкращим партнером Індії практично у всіх сферах", - сказав Блінкен на спільній пресконференції після переговорів.
Своєю чергою Остін повідомив, що США та Індія підписали двосторонню угоду про підтримку обміну інформацією та співробітництво у космосі.
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Черги на заправках у Кенії
Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зростання ціни на хліб у Туреччині
Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зліт цін на пшеницю в Іраку
Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Протести у Перу
У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Кризова ситуація у Шрі-Ланці
У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення
У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Скільки коштує тепер ця риба?
Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Війна як шанс для економіки?
Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.