Китай нарощує темпи закупівлі вугілля й нафти в Росії - ЗМІ

Китай нарощує темпи закупівлі нафти у Росії за вигідними цінами, згладжуючи наслідки західних санкцій для РФ, запроваджених через війну в Україні, повідомляє у п'ятницю, 20 травня, Reuters із посиланням на трейдерів.

Агентство зауважує, що ще місяць тому Китай скоротив поставки нафти з Росії, побоюючись відкрито підтримати Москву.

Тим часом американське видання СNN із посиланням на торгові дані Refinitiv пише, що в квітні Китай не тільки закупив у Росії рекордні обсяги вугілля, а й скасував імпортні мита на всі види вугілля, що, за словами аналітиків, піде на користь російським постачальникам.

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G7 хоче створити картель для контролю цін на нафту з РФ

Напередодні американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на міністерку фінансів США Джанет Єллен, що країни Великої сімки (G7) вважають необхідним створення картелю покупців російської нафти для визначення потенційної межі цін на неї на світових ринках. "Для цього потрібен значний картель, можливо, одного Європейського Союзу буде недостатньо", - зауважила вона.

Створення механізму, завдяки якому можна було би визначити, яким чином такі країни, як, наприклад Китай та Індія зможуть купувати російську нафту, стало би новим кроком у зусиллях США та їхніх союзників ослабити економіку Росії у відповідь на війну проти України. За словами Єллен, західні країни шукають спосіб досягти зниження доходів Росії від продажу енергоносіїв, не створивши при цьому значного навантаження на світову економіку.

Обговорення подібних проектів, за її словами, поки знаходиться на ранній стадії. До G7, крім США, входять Японія, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція та Італія. Європейська Комісія має у Великій сімці статус спостерігача.

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