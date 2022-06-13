Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв понад 90 мільярдів євро

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Доходи РФ від експорту нафти та газу становили за перші 100 днів війни проти України понад 90 мільярдів євро. Найбільші покупці - КНР і Німеччина, а найважливішою статтею доходу експерти називають продаж сирої нафти.
За перші сто днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро. Такий висновок містить оприлюднена в понеділок, 13 червня, публікація зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".
За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти - на його частку в період з 24 лютого по 3 червня припадав 61 відсоток російського експорту викопного палива, що відповідає 57 мільярдам євро в перерахунку.
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Якщо говорити про окремі держави, то найважливішим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).
Більшість доходів Росії забезпечує продаж сирої нафти (46 мільярдів євро), майже вдвічі менше надходжень від реалізації газу, що експортується трубопроводами (24 мільярди євро), а решта доходів надходить від продажу нафтопродуктів (13 мільярди), скрапленого природного газу (5,1 мільярда) та вугілля (4,8 мільярда).
У той час, як деякі держави (такі як Польща, Фінляндія та країни Балтії) скоротили свій імпорт після початку війни, інші навпаки збільшили закупівлі - до них належать Китай, Індія і Франція, що входить до Євросоюзу, зазначив аналітик CREA Лаурі Мюллювірта. "Поки ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти Росії, Франція збільшила свій імпорт, ставши найбільшим у світі покупцем російського СПГ", - заявив фінський експерт. На його думку, заяви Парижа мають збігатися із його діями.
На початку червня Європейський Союз ухвалив рішення про часткове ембарго на імпорт нафти з Росії через розв'язану Росією війну проти України. Проте санкції поки що не поширюються на російський газ, від поставок якого ЄС украй сильно залежить.