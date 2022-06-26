Байден: Країни G7 заборонять імпорт золота з Росії

Країни Великої сімки (G7) оголосять заборону на імпорт російського золота під час саміту у баварському замку Ельмау, який відбудеться з 26 по 28 червня. Про це у неділю, 26 червня, заявив президент США Джо Байден у Twitter. Раніше про погодження заборони серед лідерів G7 повідомляла агенція Reuters.

За словами очільника Білого дому, золото є великою статтею експорту, що приносить Росії "десятки мільярдів доларів". Байден також додав, що заборона призведе до безпрецедентних витрат для Путіна, "щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України".

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"Заходи, які ми оголосили сьогодні, безпосередньо вдарять по російських олігархах і завдадуть удару по серцю військової машини Путіна", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прибувши на саміт, передає dpa.

За даними агенції Reuters, офіційно про запровадження заборони оголосять в останній день саміту - 28 червня.

За день до початку саміту Борис Джонсон пообіцяв, що питання війни в Україні буде ключовим на зустрічі країн Великої сімки.