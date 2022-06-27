Зеленський закликав G7 допомогти зупинити війну до зими

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів зробити все можливе, аби припинити війну Росії проти України до кінця року. Про це він заявив у понеділок, 27 червня, під час відеозв'язку з учасниками саміту Великої сімки (G7), що триває в замку Ельмау у німецькій федеральній землі Баварія.

Зеленський зазначив, що війна може затягнутися, якщо продовжиться взимку, повідомляє агенція AFP з посиланням на джерела. Агенція dpa повідомляє, що президент висловив сподівання, що українським військовим не доведеться воювати у холодні зимові місяці і що до того часу РФ виведе свої війська з України. Зазначається, що одним зі шляхів закінчення війни Зеленський назвав посилення санкцій щодо Росії.

Такими санкціями, зокрема, може бути примусове обмеження ціни нафти, яку експортує Росія, повідомляє пресслужба Офісу президента України. "Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів", - йдеться у повідомленні.

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Також Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання РФ державою - спонсором тероризму.

Український президент закликав Велику сімку спонукати компанії своїх країн розглянути Україну як альтернативу російському ринку. Після закінчення війни, за словами Зеленського, Україна матиме значно кращий доступ до глобального ринку у порівнянні з Росією, а вже зараз "Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн".

Системи ППО і розблокування портів

Під час свого виступу Зеленський звернувся з проханням надати Україні сучасні і ефективні системи протиповітряної оборони, які "можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту". Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку, додав він. Це, за словами Зеленського, дасть змогу людям повернутися до роботи, що запустить економічні процеси в населених пунктах країни.

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Президент України також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Гарантії безпеки та післявоєнна відбудова України

Лідерам Великої сімки Зеленський також запропонував долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України, які в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Водночас глава держави наголосив на важливості післявоєнної відбудови України, яка "буде найбільшим економічним проєктом нашого часу", а також значно посилить країни Великої сімки.

Повне відео свого звернення Зеленський наразі не опублікував, не транслювалося воно й представникам ЗМІ, які працюють на саміті G7.