У Німеччині стартував триденний саміт Великої сімки

Триденний саміт Великої сімки (G7) розпочався у неділю, 26 червня, у п'ятизірковому готелі Schloss Elmau на півдні німецької федеральної землі Баварія. Відкрили захід канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент США Джо Байден.

Американський президент заявив, що країни G7 та НАТО повинні "триматися разом" перед обличчям російської агресії. Байден привітав рішення Німеччини збільшити військові витрати, зокрема, виділення 100 мільярдів євро на модернізацію збройних сил. "Президент (Байден. - Ред.) привітав історичне зобов'язання Німеччини значно збільшити витрати на оборону та виконати свої зобов'язання щодо НАТО. Це зміцнить довгострокову позицію стримування та оборони Альянсу", - ідеться в заяві Білого дому.

Читайте також: Ризик №1: як війна Росії проти України змінила настрої у країнах G7

Також лідери США та ФРН наголосили на необхідності боротися зі зміною клімату. При цьому Шольц наполіг на створенні "кліматичного клубу", аби встановити практичні цілі щодо скорочення викидів для країн-учасниць.

Джо Байден (ліворуч) та Олаф Шольц у Ельмау

Посилення тиску на Росію та участь Зеленського

Крім того, Шольц і Байден мають намір обговорити з лідерами Канади, Франції, Італії, Японії та Великобританії пропозиції щодо посилення тиску на Росію та розширення підтримки України. У переговорах також візьмуть участь президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Читайте також: Саміт Великої сімки в Ельмау: під знаком війни в Україні

Серед інших питань, які обговорюватимуть лідери семи провідних демократій світу та Євросоюзу - глобальна економічна ситуація, міжнародне партнерство в інфраструктурі та інвестиціях, а також ефективність санкцій, запроваджених проти Росії через війну в Україні, зазначає агенція AFP.

Лідери країн Великої сімки та ЄС на саміті в Ельмау

Взяти участь в окремих сесіях саміту G7 також запросили Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал, Південну Африку та Україну. Президент України Володимир Зеленський має звернутись до учасників саміту за допомогою відеозв'язку.

Як повідомлялося, під час саміту країни G7 планують оголосити про заборону на імпорт російського золота.