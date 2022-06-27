G7 планує інвестувати 600 мільярдів доларів у країни, що розвиваються

Лідери країн Великої сімки (G7) в перший день саміту в Баварії повідомили про запуск п'ятирічної інвестиційної програми на загальну суму в 600 мільярдів доларів для країн, що розвиваються, щоб протистояти зростанню впливу Китаю. Про це йдеться у повідомленні Білого дому США, опублікованому у неділю, 26 червня.

Програма під назвою "Партнерство задля глобальної інфраструктури та інвестицій", за задумом лідерів країн G7, має бути реалізовано до 2027 року. Її мета - створити "високоякісну та сталу інфраструктуру" у бідних країнах. "Це не допомога чи благодійність. Це інвестиції, які принесуть прибутки всім", - сказав президент США Джо Байден, додавши, що програма дозволить країнам-одержувачам "побачити конкретні переваги партнерства з демократіями".

Найбільше коштів нададуть Європа та США

США зобов'язалися взяти на себе третину необхідних видатків - 200 мільярдів доларів. Кошти планується виділяти через федеральні фонди, гранти та приватні інвестиції. На країни Євросоюзу має припасти близько 300 мільярдів доларів інвестицій, заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Ще 65 мільярдів доларів має виділити Японія.

"Нам належить дати світу позитивний і сильний інвестиційний імпульс, щоб показати нашим партнерам з країн, що розвиваються, що у них є вибір і що ми прагнемо діяти в дусі солідарності, щоб задовольнити їхні потреби в розвитку", - сказала фон дер Ляєн, яку цитує інформагенція Reuters.

Серед флагманських проєктів - розвиток сонячної енергетики в Анголі вартістю два мільярди доларів та допомога інституту Пастера в Африці, що займається розробкою вакцин. Крім того, уже укладено контракт на 600 мільйонів доларів на будівництво підводного телекомунікаційного кабелю з Південно-Східної Азії до Європи через країни Близького Сходу. Кабель, протяжністю 17 тисяч кілометрів, з'єднає Сінгапур із Францією та забезпечить країни регіонів високошвидкісним та надійним зв'язком, йдеться у повідомленні Білого дому.

Ще 320 мільйонів доларів виділено на будівництво понад 100 лікарень та клінік у Кот-д'Івуарі. Інші інвестиції планується спрямовувати у боротьбу зі змінами клімату, глобальну охорону здоров'я та цифрову інфраструктуру.

Нова ініціатива - відповідь G7 Китаю

Інвестиційна програма країн Великої сімки має стати відповіддю на подібний проєкт Китаю "Один пояс та один шлях", розпочатий у 2013 році. У межах нього КНР фінансувала різноманітні інфраструктурні проєкти насамперед в Азії та Африці.

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На Заході цю програму активно критикують та звинувачують Китай у переслідуванні винятково своїх, а не країн-отримувачів, інтересів. Зокрема, лунає критика, що КНР прагне отримати доступ до ресурсів та гарантувати безпеку власних торговельних шляхів, нагадує агентство AFP.

Багато країн-одержувачів "тепер усвідомили, що у них велика заборгованість, що їхнє економічне зростання значно не збільшилося і що ці так звані інвестиції не дійшли до населення", цитує агентство високопосадовця США. За словами співрозмовника AFP, країнам "сімки" "ще не пізно" протидіяти цьому, а в центрі уваги ініціативи G7 мають бути країни Африки.