Берлін звинуватив Москву в використанні голоду як зброї

Росія "цілком свідомо" застосовує голод як "зброю війни" та бере в заручники весь світ, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п'ятницю, 24 червня, перед відкриттям міжнародної продовольчої конференції у Берліні. За даними глави німецького МЗС, тепер голод загрожує 345 мільйонам людей, у той час, як продовольча криза перетворюється на "загрозливу хвилю", а розв'язана Росією війна проти України "перетворює цю хвилю на цунамі", цитує інформагенція dpa.

Читайте також: Ціни на нафту, деревину, зерно та рослинні олії падають. Чому?

Росія блокує українські порти, обстрілює зерносховища і, крім того, немає жодних санкцій на експорт зерна із самої РФ, пояснила урядовиця. Водночас влада РФ намагається перекласти на інших провину за стрімке зростання цін на продовольство у світі, додала вона.

У Москві вказали на темні сторінки німецького минулого

На заяви Бербок уже відреагував колишній президент і прем'єр-міністр Росії, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв. У дописі в Telegram-каналі Медвєдєв зазначив: "Дивно, звісно, чути таке від чиновників, чия країна 900 днів тримала у блокаді Ленінград, де від голоду загинули майже 700 тисяч людей".

А нинішній президент РФ Володимир Путін назвав звинувачення Заходу в блокаді росіянами українських портів "істерикою". "Штучно роздмухується істерика щодо припинення транспортування, скажімо, через чорноморські порти", - сказав Путін, виступаючи на зустрічі "БРІКС плюс" у форматі відеоконференції, цитує "Інтерфакс".

Читайте також: Які шляхи експорту українського зерна пропонують у Євросоюзі

Путін запевнив, що "Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни". За словами Путіна, росіяни готові також "забезпечити вільний прохід суден із зерном у міжнародні води, якщо, звісно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію".

Крім того, на думку російського лідера, постачання зерна з України не є вирішальними для глобального ринку зернових.

На конференції у Берліні шукатимуть альтернативні шляхи вивозу українського збіжжя

У Берліні запевнили, що мета проведення нинішньої продовольчої конференції - виявити солідарність з Україною та людьми на глобальному півдні, які також потерпають унаслідок розв'язаної Росією війни. "Необхідно знайти нові шляхи розв'язання проблеми, зокрема прискорити експорт продовольства з України наземними шляхами та річками, а також збільшити екстрену допомогу тим, хто голодує", - сказала Бербок. За даними Берліна, завдяки міжнародним зусиллям у травні вдалося альтернативними шляхами вивезти з України на світовий ринок 1,7 мільйона тонн зерна.

Читайте також: Румунія не справляється з експортом зерна з України

Уряд ФРН запросив на берлінську конференцію усі зацікавлені країни. За даними Бербок, у ній візьмуть участь міністри більш ніж з 40 держав, представники ООН, неурядових організацій із країн, які найбільше постраждали від нинішньої кризи. Конференція відбувається напередодні зустрічі "Великої сімки" (G7), яка запланована на 26-28 червня в Ельмау на півдні Німеччини.