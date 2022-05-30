Польща готова стати гарантом безпеки України після завершення війни - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України після завершення війни.

"Якщо Україна попросить нас бути її гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна завершиться, якщо це відбудеться, якщо такі умови для миру будуть ухвалені, то тоді так, Польща братиме у цьому участь", - сказав Дуда в інтерв'ю ведучому CNN Фаріду Закарії, що транслювалося ввечері у неділю, 29 травня. На його думку, прагнення Києва отримати міжнародні гарантії безпеки у випадку, коли він не може приєднатися до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), є природним.

Дуда виключив можливість досягнення мирної угоди з Росією без участі самої України: "Ми не можемо прийняти той факт, що у вільному та демократичному світі будь-яка угода, якою мало б бути покладено край цій війні, буде укладена без участі України та без згоди України. Якщо ця війна завершиться, вона має завершитися на таких умовах, на які погодиться Україна, сидячи за столом переговорів".

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Польський президент також зауважив, що запобігти захопленню України російськими військами зміг лише героїзм українського народу. "Я думаю, що росіяни цього не очікували. Я думаю, що ніхто у світі не очікував, що українці захищатимуть свою країну так завзято. Сьогодні весь світ захоплюється українським народом. І це показує, як сильно народи у нашій частині Європи не хочуть належати до сфери інтересів Росії. Це ж саме стосується й народу Польщі", - наголосив Дуда.

Київ прагне отримати гарантії безпеки

Під час перемовин із РФ у Стамбулі 29 березня українська сторона висунула пропозицію міжнародного договору про систему безпекових гарантій Україні. 30 березня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Аналогічна заява про готовність стати гарантом безпеки України пролунала також із Франції.

В середині квітня український президент Володимир Зеленський повідомив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ні від кого немає.

21 травня Зеленський заявив, що Україна більше не розглядає Росію як гаранта безпеки в новому договорі. "Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів з безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт", - сказав він. За його словами, Київ прагнутиме, щоби в парламентах країн-гарантів проголосували за ратифікацію цього документа.