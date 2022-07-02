Попри війну: Україна за рік на чверть збільшила експорт зернових і олійних

Україна у 2021/2022 маркетинговому році (липень - червень) експортувала 61,52 мільйона тонн зернових та олійних культур вартістю 22,2 мільярда доларів, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у Facebook 1 липня.

Зокрема, експорт кукурудзи склав 23,5 мільйона тонн вартістю 5,8 мільярда доларів, соняшникової олії - 4,3 мільйона тонн на 5,8 мільярда доларів, пшениці - 18,7 мільйона тонн на 4,8 мільярда доларів. "Це попри чотири місяці заблокованих портів", - наголосив Качка.

Таким чином, у порівнянні з липнем 2020 - червнем 2021 року, експорт зріс на 26 відсотків - за даними Української зернової асоціації у попередньому маркетинговому році Україна експортувала 48,8 мільйона тонн зернових і олійних.

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Встигли до блокади

Левову частку продукції Україна експортувала ще до початку вторгнення Росії таблокади портів. З липня 2021 року і до 21 лютого 2022 року, за даними міністерства аграрної політики та продовольства, з України вивезли 17,8 мільйона тонн пшениці та 18,7 млн тонн кукурудзи.

Україна є одним з найбільших світових виробників зернових та олійних культур. До війни, через порти йшло понад 90 відсотків експорту зерна та олії.

Нині чорноморські порти України заблоковані, тому експортувати збіжжя можна лише автомобільним, річковим і залізничним транспортом. Російська влада стверджує, що не перешкоджає експорту українського зерна Чорним морем, але для цього, мовляв, Україна має розмінувати акваторію. Київ небезпідставно побоюється, що розмінування портів призведе до вторгнення російських військ на узбережжя, зокрема, в Одесі.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, на початку червня в портах Одеси лишались заблокованими 25 мільйонів тонн зерна. Восени після жнив ця цифра може сягнути 75 мільйонів тонн.

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