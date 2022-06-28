 ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2022

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Світ

ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна

Великобританія надасть технології для здійснення ДНК-тестів, за допомогою яких можна буде визначити походження зерна, яке постачає Росія на світові ринки. Це має завадити продажам вкраденого в Україні зерна.

Пшеничне поле в Одеській області, травень 2022

Пшеничне поле в Одеській області, травень 2022

Великобританія надасть технологічні можливості здійснення ДНК-тестів, за допомогою яких можна буде визначити походження зерна, що постачає Росія на світові ринки. Це дозволить з'ясувати, чи не йдеться про крадене Москвою зерно, що було вирощене в Україні. Відповідну ініціативу анонсував в ефірі Sky News в понеділок, 27 червня, міністр довкілля Великобританії Джордж Юстіс.

За його словами, ініціатива передбачає, що все зерно з Росії має проходити перевірку для встановлення походження товару. Міністр додав, що це допоможе запобігти надходженню незаконно вивезеного українського зерна на світові ринки. "Схоже, Росія краде частину пшениці зі складів, і тому уряд Великобританії зробить доступною технологію, якою ми володіємо, для перевірки походження пшениці".

Міністр додав, що Лондон співпрацює з низкою інших країн, зокрема, з Австралією, для того, щоби не допустити на світові ринки краденого в Україні врожаю. "Можна перевірити ДНК зерна, і у нас є зразки українського зерна. Ми над цим багато працювали - пам'ятаєте скандал з кониною близько десяти років тому?", - сказав посадовець.

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Технологічні особливості аналізу

За даними ЗМІ, схожа технологія ДНК-аналізу вже використовується для перевірки походження деревини і може бути успішно застосована й для перевірки зернових. Однак для цього спершу має бути створена база даних, що включатиме зразки з України та сусідніх країн - Росії, Білорусі та Молдови. З отриманням цих зразків треба встигнути до початку збору врожаю цього сезону, який припадає на серпень-вересень.

За оцінками Юстіса, щонайменше 25 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт, залежуються зараз в українських зерносховищах через брак шляхів для вивезення. Він виключив участь Королівського флоту для супроводу українських кораблів із зерном через Чорне море. Разом з тим, за словами міністра, Лондон робить усе можливе для розблокування експорту українського зерна. "Ми шукаємо, що ми можемо зробити, щоб допомогти - відремонтувати залізницю, перевірити варіант сухопутного мосту, щоб можна було перевезти цю пшеницю", - додав посадовець.

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Лондон виділить на систему ДНК-тестування 1,5 мільйона фунтів

У пресслужбі міністерства довкілля, продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства у відповідь на запит DW уточнили, що, згідно з намірами уряду, на анонсовані міністром процеси ДНК-тестування буде виділено 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. "Це дозволило б світовим урядам боротися з проблемою краденого зерна, стримуючи активність Росії та забезпечуючи те, щоб Україна отримувала дуже необхідний для неї дохід від будь-якого вирощеного нею зерна. Прем'єр-міністр (Борис Джонсон - Ред.) проситиме інші країни G7 приєднатися до цих зусиль", - йдеться в офіційній урядовій заяві.

Саміт лідерів G7 у баварському Ельмау, 26 червня 2022

Саміт лідерів G7 у баварському Ельмау, 26 червня 2022

На Даунінг-стріт підкреслюють, що дії Росії створюють ланцюговий ефект в усьому світі, наслідком якого є зростання цін на енергоносії та продукти харчування, а мільйони людей перебувають на межі голоду. Водночас "Росія не тільки перешкоджає Україні експортувати її зерно, але й з'являється дедалі більше доказів того, що Росія краде зерно в Україні, переправляє його контрабандою через кордон, щоб продати та збільшити воєнну касу Путіна", - зазначено у заяві.

У Берліні також раніше заявляли, що Росія "цілком свідомо" застосовує голод як "зброю війни" та бере в заручники весь світ. Російська влада, у свою чергу, відкидає усі звинувачення з цього приводу.

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Держсекретар США: "Достовірні дані", що Росія краде українське зерно

Уже невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну повідомлялося про намагання Росії заробити на продажі незаконно вилученого в Україні зерна. Держсекретар США Ентоні Блінкен 7 червня заявив, що дані про те, що Росія краде українське зерно, є "достовірними". В той же час газета The New York Times повідомила, що Вашингтон попередив 14 країн, переважно африканських, про те, що Росія намагається відправляти покупцям за кордон крадене українське зерно. 

У травні українська розвідка повідомила, що російські війська вивозять вкрадений з України врожай на територію Росії, до Криму та на суховантажі у Середземному морі, звідки, найімовірніше, переправляють його до Сирії. На початку червня український посол в Туреччині Василь Боднар заявив, що ця країна входить до переліку тих, хто купує вкрадене Росією в Україні зерно. Дипломат додав, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоби розслідувати, хто причетний до поставок зерна, яке перетинає турецькі територіальні води.

Останнє розслідування Sky News також виявило партію зерна, яка, ймовірно, надійшла з окупованих російськими військами територій України, і була перенаправлена до одного з турецьких портів.

Цими вихідними у Всесвітній продовольчій програмі ООН (UN WFP) оголосили про те, що у зв'язку з недостатнім фінансуванням, глобальною інфляцією та порушенням ланцюгів постачань зерна через війну в Україні скоротять продовольчі раціони для населення Ємену, де голод загрожує мільйонам.

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    Автор: Клаудія Ден


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Докладно

Пшеничне поле в Одеській області, травень 2022

Великобританія ініціює ДНК-тести зерна

Це має завадити продажам вкраденого Росією в Україні зерна.  

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