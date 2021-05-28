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Тарас Качка

Тарас Качка - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Качка".

З вересня 2019 Тарас Качка є заступником міністра економічного розвитку України, а також торговим представником України. Раніше Тарас Качка працював серед іншого в міністерстві аграрної політики та продовольства, а також у міністерстві юстиції. До цього Тарас обіймав менеджерські посади в різних міжнародних корпораціях, займався громадською діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Білорусь запроваджує ліцензування імпорту низки товарів з України

Білорусь запроваджує ліцензування імпорту низки товарів з України 28.05.2021

Запровадження владою Білорусі режиму індивідуального ліцензування імпорту низки українських товарів є необґрунтованим та дискримінаційним, наголосив торгпред України Тарас Качка.
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Квоти на імпорт добрив - фермери рятуватимуть хімічний бізнес олігархів?

Квоти на імпорт добрив - фермери рятуватимуть хімічний бізнес олігархів? 27.05.2020

Український уряд планує запровадити квоти на імпорт азотних добрив. Найвищу ціну за таке рішення можуть заплатити малі й середні фермери. У виграші опиняться компанії Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.
Київ: ЄС скасував заборону на імпорт м'яса птиці з України

Київ: ЄС скасував заборону на імпорт м'яса птиці з України 14.02.2020

Заборона на імпорт м'яса птиці з усієї України, яку ЄС запровадив після випадків пташиного грипу на Вінничині, скасована, заявив торговий представник України Тарас Качка.

Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС

Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС 19.12.2019

Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях.
Качка заявив про домовленості з ЄС щодо митного і промислового безвізу

Качка заявив про домовленості з ЄС щодо митного і промислового безвізу 19.11.2019

Торговий представник України Тарас Качка очікує, що "митний безвіз" з ЄС запрацює 2021 року. А на початку наступного року до України прибуде попередня оціночна місія ЄС щодо "промислового безвізу".
Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з Євросоюзом

Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з Євросоюзом 08.11.2019

Уряд у Києві хоче "точково" переглянути угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Переговори щодо можливих змін угоди відбудуться 18-19 листопада у Брюсселі.
Тарас Качка: Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах

Тарас Качка: Україна і ЄС досягли проміжної стелі у торгових відносинах 08.10.2019

Для розвитку торговельних відносин Україні та ЄС необхідно вносити зміни до угоди про асоціацію, а також досягти інших домовленостей. Про це в Брюсселі заявив торговий представник України Тарас Качка.
Тарас Качка: Фіскальний бізнес-омбудсмен допомагає ДФС комунікувати з бізнесом

Тарас Качка: Фіскальний бізнес-омбудсмен допомагає ДФС комунікувати з бізнесом 08.09.2015

Уповноважений з питань підприємництва при Державній фіскальній службі Тарас Качка розповів DW про комунікацію з податківцями та допомогу бізнесменам у вирішенні їхніх проблем.