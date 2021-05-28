Тарас Качка - український державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Качка".

З вересня 2019 Тарас Качка є заступником міністра економічного розвитку України, а також торговим представником України. Раніше Тарас Качка працював серед іншого в міністерстві аграрної політики та продовольства, а також у міністерстві юстиції. До цього Тарас обіймав менеджерські посади в різних міжнародних корпораціях, займався громадською діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.