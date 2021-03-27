Білорусь запроваджує ліцензування імпорту низки товарів з України

Білорусь вдалася до запровадження режиму індивідуального ліцензування імпорту низки українських товарів. Про такий крок білоруської влади повідомив у п'ятницю, 28 травня, заступник міністра розвитку економіки, торговий представник України Тарас Качка в соцмережі Facebook.

За словами чиновника, ці нововведення зачеплять такі позиції українського експорту до Білорусі як "кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі".

У дописі Качка уточнив, що відповідне рішення було ухвалено постановою уряду Білорусі від 26 травня. Нововведення набере чинності за 10 днів після публікації й розраховане на пів року.

У Києві кажуть про "дискримінацію"

Тарас Качка також зазначив, що такі дії Мінська щодо ввезених з України товарів є "необґрунтованими та дискримінаційними". "Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі", - пояснив Качка. Він також додав, що український уряд проводить консультації з виробниками з метою усунення негативних наслідків від таких дій уряду Булорусі для українських виробників.

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Згодом торгпред України уточнив, що режим індивідуального ліцензування імпорту низки українських товарів пов'язаний з торговельними обмеженнями, "які накладалися раніше", а не з останніми подіями після інциденту з літаком Ryanair у Мінську.

Нагадаємо, через примусову посадку літака Ryanair 23 травня в Мінська Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. А з 29 травня білоруським авіакомпаніям заборонятиметься користуватися українським авіапростором.