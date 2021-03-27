 В Україні знову заборонили імпорт електроенергії з РФ і Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

В Україні знову заборонили імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Український регулятор заборонив імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі до 1 жовтня цього року. У нацкомісії не виключають продовження заборони на більший строк.

Лінія електропередач

Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі знову заборонено

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні у середу, 26 травня, обмежила доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства, тобто Росії та Білорусі, до нуля мегават. Про це заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

"Ми ухвалюємо це рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас із таким проханням", - зазначив Тарасюк.

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НКРЕКП може продовжити заборону

Глава НКРЕКП при цьому заявив, що теоретично припинення імпорту "як ринкового механізму" може призводити до зловживань і маніпуляцій на ринку електроенергії України. Попри це він також не виключив, що комісія, ймовірно, продовжить обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі й після 1 жовтня.

Своїм рішенням НКРЕКП анулювала результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною і державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства. При цьому комісія доручила відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну спроможність.

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Відновлення імпорту електроенергії з Росії у лютому

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. В компанії "Укренерго" тоді заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" відсутні підстави для обмеження імпорту електроенергії з Росії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що за допомогою імпорту електроенергії збалансується ситуація зі споживанням і будуть відсутніми серйозні ризики віялових відключень.

До цього імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновлювали з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці Геруса, але у грудні 2019 року ВР внесла зміни до закону про ринок електричної енергії, які заборонили продаж або постачання електричної енергії, що імпортується з Росії. При цьому депутати встановили, що уряд має право скасовувати цю заборону на визначений ним строк з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

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