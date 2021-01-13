Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що за допомогою імпорту електроенергії збалансується ситуація зі споживанням і будуть відсутніми серйозні ризики віялових відключень. Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому у вівторок, 2 лютого, в Facebook.

"З грудня в Україні спостерігається тривожна тенденція - зменшуються запаси вугілля на складах. І, на жаль, вже наприкінці січня вони складали лише 44 відсотки від необхідних мінімальних гарантованих запасів. Або 21 відсоток від того вугілля, яке було у нас на складах рік тому", - сказав Герус, який передбачив, що лютий в Україні буде дуже морозним.

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"В Україні розпочався імпорт електроенергії, зараз він займає десь приблизно 3-4 відсотки від нашого споживання. Але, що важливо, цей імпорт йде у піковий період споживання електроенергії, зокрема, у вечірні години, і сприяє балансуванню енергосистеми", - пояснив голова парламентського комітету і додав, що "за допомогою імпорту збалансується ситуація і будуть відсутніми серйозні ризики віялових відключень". Герус запевнив, що через потепління в березні потреби в імпорті не буде , а імпорт у названих обсягах не загрожує енергетичній безпеці України.

Як повідомлялось, напередодні, 1 лютого, Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" нині відсутні підстави для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

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Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства.

Герус пояснював важливість своєї поправки необхідністю посилити конкуренцію на ринку електроенергії, що може привести до зниження її ціни для промислових споживачів. Утім, він запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.

У грудні 2019 року ВР внесла зміни до закону про ринок електричної енергії задля забезпечення контролю над цінами на електричну енергію в умовах недостатньої конкуренції на ринку, а також врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей при новій моделі ринку електроенергії. Цим законом заборонили продаж або постачання електричної енергії, що імпортується з Росії. При цьому встановили, що уряд має право скасовувати цю заборону на визначений ним строк з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

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У липні 2020 року українські ЗМІ повідомили, що проти Андрія Геруса, ексміністра енергетики Олексія Оржеля і члена НКРЕКП Дмитра Коваленка прокуратура розпочала розслідування щодо можливої державної зради. Відповідне провадження журналісти знайшли у реєстрі досудових розслідувань. Розслідування було розпочато за закидом у змові, що "призвела до заподіяння шкоди економічній безпеці України в ухваленні рішення про скасування обмежень на імпорт електроенергії з Російської Федерації".