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Андрій Герус

Андрій Герус - український економіст та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Герус".

Андрій Герус - народний депутат України 9-го скликання, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З травня до листопада 2019 року був представником президента України у Кабінеті міністрів. З 2003 по 2007 рік Андрій Герус працював аналітиком інвестиційної діяльності, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні "Галнафтогаз". У 2007-2014 роках був директором з інвестиційної діяльності компанії "Конкорд Капітал", а у 2014-2015 - членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). З 2015 року Герус був виконавчим директором "Конкорд Капітал". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії

Глава енергокомітету ВР Герус пояснив імпорт електроенергії з Росії 02.02.2021

Андрій Герус переконує, що запаси вугілля в Україні зменшуються, а імпорт електроенергії становить 3-4 відсотки від споживання, тож у піковий його період обійдеться без відключень.
Електрозрада: що відбувається з імпортом електроенергії до України з РФ

"Електрозрада": що відбувається з імпортом електроенергії до України з РФ 10.07.2020

Через скасування заборони на імпорт електроенергії до України з Росії прокуратура відкрила справу про держзраду, а ЗМІ пишуть про ініціативу відновити імпорт. Що з цього правда?
Коболєв пропонує приватизацію Нафтогазу, у Раді проти

Коболєв пропонує приватизацію "Нафтогазу", у Раді проти 10.02.2020

Після анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" можна приватизувати, заявив голова компанії Андрій Коболєв. В парламентському комітеті з питань енергетики вважають, що це не можливо.
Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко.

Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко. 14.01.2020

Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.
Володимир Зеленський призначив нового представника в уряді

Володимир Зеленський призначив нового представника в уряді 11.11.2019

Представником президента України в Кабінеті міністрів поза штатом призначено Олексія Перевезенцева.
Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова

Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова 27.08.2019

Підготовча група погодила керівників комітетів Верховної Ради дев'ятого скликання. Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет з питань свободи слова.
Уряд України хоче забезпечити ТЕС Ахметова паливом без знижки на газ

Уряд України хоче забезпечити ТЕС Ахметова паливом без знижки на газ 15.08.2019

В українському уряді анонсували рішення, яке дозволить забезпечити Луганську ТЕС паливом, але не передбачатиме спеціальної знижки на газ для неї. Утім, як саме виглядатиме план, в Кабміні не уточнили.
Нафтогаз зобов'язали продавати ДТЕК газ зі знижкою - в компанії підрахували збитки

"Нафтогаз" зобов'язали продавати ДТЕК газ зі знижкою - в компанії підрахували збитки 14.08.2019

Український уряд ухвалив рішення продавати газ із суттєвою знижкою Луганській ТЕС, яка входить до холдингу Ріната Ахметова. У "Нафтогазі" заявляють про 100 мільйонів гривень збитків на місяць.
В Україні запрацював новий ринок електроенергії

В Україні запрацював новий ринок електроенергії 01.07.2019

З 1 липня в Україні діє нова модель ринку електроенергії. В Кабміні кажуть про незмінність цін для населення, однак представник президента в уряді повідомив, що вугільні електростанції підняли ціну на 50 відсотків.
Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА

Уряд України погодив призначення Зеленським восьми голів ОДА 26.06.2019

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голів восьми обласних державних адміністрацій (ОДА). Обговорення кандидатур відбувалося в закритому режимі.
Зеленський призначив свого представника в уряді

Зеленський призначив свого представника в уряді 22.05.2019

Президент України призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса та скасував указ про призначення заступницею глави адміністрації президента Олени Зеркаль.
Фактчек DW: українське тепло найбільш неефективне у світі? (відео)

Фактчек DW: українське "тепло" найбільш неефективне у світі? (відео) 06.12.2018

Українські ТЕС найменш ефективні у світі, а собівартість - найвища, стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?

Фактчек DW: електроенергія українських ТЕС найдорожча у світі? (05.12.2018) 05.12.2018

Українські ТЕС найбільш неефективні у світі та ще й з найвищою собівартістю електроенергії. Так стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?
Андрій Герус: Залежність України від електроенергії з Росії лише зростає

Андрій Герус: Залежність України від електроенергії з Росії лише зростає 10.09.2015

Перед початком опалювального сезону в Україні DW поспілкувалася з колишнім членом НКРЕКП Андрієм Герусом про те, наскільки готова енергосистема країни до зими та як Київ може позбутися енергетичної залежності від Москви.