Андрій Герус - український економіст та державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Герус".

Андрій Герус - народний депутат України 9-го скликання, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З травня до листопада 2019 року був представником президента України у Кабінеті міністрів. З 2003 по 2007 рік Андрій Герус працював аналітиком інвестиційної діяльності, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні "Галнафтогаз". У 2007-2014 роках був директором з інвестиційної діяльності компанії "Конкорд Капітал", а у 2014-2015 - членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). З 2015 року Герус був виконавчим директором "Конкорд Капітал". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.