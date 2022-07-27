 У Стамбулі відкрили координаційний центр для експорту зерна з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2022

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Новини

У Стамбулі відкрили координаційний центр для експорту зерна з України

Розпочав роботу Спільний координаційний центр (СКЦ) у Туреччині, який контролюватиме проходження українських суден-зерновозів у Чорне море та з нього. Українські порти вже відновили свою роботу.

Порт Одеси (архівне фото)

Порт Одеси (архівне фото)

У Стамбулі у середу, 27 липня, відкрили Спільний координаційний центр (СКЦ), який створено для реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України, повідомляє AFP. У ньому працюватимуть цивільні та військові фахівці з Росії та України, а також представники Туреччини та ООН.

Завданням працівників центру стане спостереження за безпечним проходженням українських суден-зерновозів у Чорне море та з нього. "Співробітники центру знають, що на них дивиться весь світ", - сказав у вітальному слові на церемонії відкриття міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Експорт зерна почнеться вже цього тижня

Україна готується почати експорт зерна, супутніх продуктів харчування та добрив з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на цьому тижні. Про це заявив у понеділок, 25 липня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Також про це заявляв і представник уряду Туреччини.

У Чорному морі відновлено роботу українських портів

Завдяки підписанню угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний, повідомили у середу Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) у Facebook. "Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування", - сказано у заяві.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН Антоніу Гуттеріша підписали документи щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів . Угода діятиме 120 днів із можливістю продовження. А вже 23 липня Росія атакувала порт чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

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