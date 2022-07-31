Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

Міністерство оборони РФ заявило, що офіційно запросило експертів Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Оленівку для розслідування удару, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених. Про це йдеться у заяві російського відомства, поширеній в ніч на неділю, 31 липня, в Telegram.

У міноборони РФ кажуть, що запросили міжнародних експертів "в інтересах проведення об'єктивного розслідування".

Напередодні в ООН, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили та здавалися в полон росіянам захисники "Азовсталі", заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін. Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.

Взаємні звинувачення РФ та України щодо Оленівки

29 липня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що російська армія з артилерії атакувала колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені. У псевдоутворенні "ДНР" в обстрілі звинувачують українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще понад 70 отримали поранення. При цьому жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий не постраждав.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що наявні наразі візуальні докази більше підтверджують версію України, ніж Росії. Зокрема, пошкодження будівлі не притаманні для роботи HIMARS, а в продемонстрованих окупантами відео уламків цих систем не надається ніяких доказів, що їх виявили саме на місці цієї атаки.

Європейський Союз засудив удар по колонії, назвавши його воєнним злочином РФ.