Збитки Гостомелю від війни оцінюють у 9,5 мільярда гривень

Збитки, завдані інфраструктурі міста Гостомель на Київщині під час окупації російськими військами, оцінюють у 9,5 мільярда гривень. Це випливає з дослідження KSE Institute у рамках проєкту RebuildUA, опублікованого в четвер, 4 серпня.

Місто перебувало в окупації росіян понад місяць - з кінця лютого до другого квітня 2022 року. Як свідчать дані дослідження, за цей час постраждали 4553 споруди з 11874, з яких повністю зруйновані - 546.

Більше половини загальної суми збитків становлять руйнування промислової забудови - 5,4 мільярда гривень. Внаслідок російської агресії в Гостомелі було пошкоджено 72 промислові будівлі, 130 господарських споруд, 57 складів і 59 будівництв.

Збитки, заподіяні житловому фонду, оцінюють в 3,3 мільярда гривень. Загальна площа пошкодженого житла становить майже мільйон квадратних метрів.

Гостомель після окупації РФ

За даними KSE, збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Гостомеля, оцінюють у 843 мільйона гривень. Було зруйновано шість навчальних закладів, сім готелів та рекреаційних закладів, п'ять культурних та релігійних об'єктів, 11 офісів та конференц-центрів, один спортивний об'єкт, 103 комерційні соціальні об'єкти, 47 будівель загального призначення. Ще 68 мільйонів гривень збитків зазнала адміністративна інфраструктура, 1,5 мільйона гривень збитків - інша інфраструктура (енергетика, опалення, інші об'єкти).

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Звіт підготували на основі аналізу фото та відеоматеріалів, у тому числі з дронів, із залученням фахівців у сфері геоінформаційних систем, які займалися оцифровуванням будівель та розпізнаванням зруйнованих об’єктів.

За даними інституту, до початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в місті було понад 16,9 тисяч жителів. За собою РФ залишила 400 зниклих безвісти людей, ще більше - вбитих місцевих мешканців.

Гостомель став однією з ключових цілей російських окупантів на шляху до Києва: його обстрілювали та бомбили з повітря, а в місцевому аеропорту Антонова намагався висадитись ворожий десант. За аеропорт і саме містечко точилися важкі бої, а звільнити населений пункт вдалося 2 квітня.

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Збитки Бучі в понад п'ять мільярдів гривень

Раніше KSE Institute підрахував, що збитки, завдані інфраструктурі Бучі Київської області під час російської окупації, становлять понад п'ять мільярдів гривень.

Найбільше збитків завдали житловому фонду. Загальна площа пошкодженого житла перевищила мільйон квадратних метрів. Збитки, заподіяні соціальній інфраструктурі Бучі, оцінюють у понад два мільярда гривень.

За даними інституту, до початку війни в Бучі проживало понад 42 тисячі жителів. Після деокупації у місті виявили численні братські могили та почали з'являтися свідчення воєнних злочинів росіян проти цивільних. За словами мера міста Анатолія Федорука, під час перебування військ РФ у Бучі вбили кожного п'ятого мешканця, який лишився в місті.

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