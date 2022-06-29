Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель

Британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон перебуває в середу, 29 червня, з неанонсованим візитом в Україні. Його фото з Гостомеля на Київщині оприлюднила пресслужба провладної партії "Слуга народу".

"У Гостомелі мільярдер цікавився аеродромом державного підприємства "Антонов" і можливостями його відновлення", - йдеться у повідомленні політсили.

Як повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, представники державного концерну "Укроборонпром" і ДП "Антонов" розповіли Бренсону про перспективи та наявні проєкти реконструкції.

Інші подробиці візиту поки не відомі.

Бренсон неодноразово висловлювався на підтримку України та закликав власників бізнесу об'єднатися заради захисту її суверенітету в умовах агресії з боку РФ. "Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, котра намагається порушити суверенітет іншої”, - писав він ще до розв'язання Росією повномасштабної війни проти України.

За два дні до війни український президент Володимир Зеленський обговорив з Бренсоном можливі проєкти в Україні. Тоді йшлося про гуманітарні проєкти, трансформацію прифронтових територій і космічну галузь.