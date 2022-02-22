Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні

Президент України Володимир Зеленський та британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон обговорили під час відеозустрічі у вівторок, 22 лютого, майбутні проєкти в Україні.

Зокрема, йшлося про гуманітарні проєкти в Україні, трансформацію прифронтових територій і космічну галузь. "Створюємо умови для стабілізації економіки України та інвестування в її ринки", - написав Зеленський в Instagram.

Бренсон неодноразово висловлювався на підтримку України та закликав власників бізнесу об'єднатися заради захисту суверенітету України в умовах агресії з боку РФ. "Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, котра намагається порушити суверенітет іншої”, - писав він в одній зі своїх статтей "Мої думки про Україну та Росію".

Російські війська на Донбасі

21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Указ передбачає введення військ РФ у так звані "ДНР" і "ЛНР". Ратифіковані у вівторок російським парламентом договори про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу передбачають можливість побудови військових баз РФ у так званих "ЛДНР".

Згодом Путін заявив, що РФ визнала "ЛДНР" у межах всієї Донецької та Луганської областей України. У вівторок верхня палата російського парламенту дозволила Путіну використовувати російську армію за кордоном.