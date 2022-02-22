 Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Зеленський і мільярдер Бренсон обговорили проєкти в Україні

Під час відеоконференції президент України Володимир Зеленський та британський мільярдер Річард Бренсон обговорили трансформацію прифронтових територій, гуманітарні проєкти та космічну галузь.

Річард Бренсон

Річард Бренсон

Президент України Володимир Зеленський та британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон обговорили під час відеозустрічі у вівторок, 22 лютого, майбутні проєкти в Україні.

Зокрема, йшлося про гуманітарні проєкти в Україні, трансформацію прифронтових територій і космічну галузь. "Створюємо умови для стабілізації економіки України та інвестування в її ринки", - написав Зеленський в Instagram.

Бренсон неодноразово висловлювався на підтримку України та закликав власників бізнесу об'єднатися заради захисту суверенітету України в умовах агресії з боку РФ. "Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, котра намагається порушити суверенітет іншої”, - писав він в одній зі своїх статтей "Мої думки про Україну та Росію".

Російські війська на Донбасі

21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Указ передбачає введення військ РФ у так звані "ДНР" і "ЛНР". Ратифіковані у вівторок російським парламентом договори про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу передбачають можливість побудови військових баз РФ у так званих "ЛДНР".

Згодом Путін заявив, що РФ визнала "ЛДНР" у межах всієї Донецької та Луганської областей України. У вівторок верхня палата російського парламенту дозволила Путіну використовувати російську армію за кордоном

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