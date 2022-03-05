Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Одразу ж після вторгнення Росії в Україну український віцепрем'єр Михайло Федоров попросив через Twitter американського бізнесмена Ілона Маска дати Україні доступ до його супутників Starlink. А той зразу відповів у Twitter: "Starlink активовано, додаткові приймачі в дорозі".

Відтоді вже багато таких приладів і потужних акумуляторів доставили в Україну. Федоров відповів також через Twitter: "Starlink на місці. Дякую, Ілоне Маск".

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Те, що спершу виглядало як піар-хід, зараз, схоже, відіграє суттєву роль в українській військовій обороні. Згідно з даними британських ЗМІ, Збройні сили України дуже активно використовують Starlink для ударів по російських танках та військових позиціях. Особливо в місцевості з погано розвиненою інфраструктурою та слабким інтернетом Starlink має велике військове значення, пише британська The Telegraph.

Координація дронів для ударів по позиціях РФ

Згідно з повідомленнями, передусім український бойовий підрозділ "Аеророзвідка" використовує Starlink для моніторингу і координації безпілотних летальних апаратів (дронів), які потім цілеспрямовано скидають протитанкові бомби. Стабільний зв'язок можливий лише завдяки високій швидкості передачі даних через Starlink.

Лондонська газета Times цитує одного з офіцерів "Аеророзвідки": "За допомогою устаткування Starlink ми встановлюємо зв'язок між командою дрона та артилерійськими загонами. Таким чином, дрони можуть визначати цілі та передавати позиції солдатам артилерії". Щодня відбувається, за словами офіцера, до 300 розвідувальних польотів. Ударів по позиціях російських військ завдають передусім вночі, адже тоді дрони, частково устатковані тепловізорами, майже неможливо побачити, розповідають українські бійці.

Українські військові кажуть, що Starlink допомагає їм координувати безпілотники

Підтверджень цієї інформації з незалежних джерел немає, але навіть якщо уявити собі, що частина цієї інформації - пропаганда, використання Starlink справді відіграє важливу роль у військових операціях, хоча б із психологічної точки зору.

Від Starlink виграють і військові, і цивільні

Ідея проєкту Starlink полягала в тому, щоб забезпечити інтернетом віддалені території поодаль від міст. Можливо, задумка була і в тому, щоб надати доступ до незалежних ЗМІ жителям країн з автократичними режимами і цензурою. Але навряд чи хтось думав про охоплену війною країну посеред Європи, в якій агресор на самому початку вторгнення цілеспрямовано знищуватиме електро- та інтернет-комунікації.

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Завдяки Starlink в українців досі є або знову з'явився доступ до інформації. За даними The Telegraph, мобільний додаток Starlink є одним із найпопулярніших в Україні. Більш ніж 100 тисяч людей можуть у такий спосіб отримувати інформацію про розвиток бойових дій та підтримувати контакт із зовнішнім світом.

Президент України Володимир Зеленський так само використовує Starlink, зокрема для того, аби транслювати наживо свої надважливі в ці часи відеозвернення до українців чи парламентів у всьому світі. Тобто навіть якщо не брати до уваги військовий аспект, Starlink уже зараз відіграє важливу роль і для незламного спротиву українців, і для підтримки України в світі.

Starlink допомагає українському президенту Володимиру Зеленському звертатися з Києва до всього світу

Starlink під прицілом Росії

З огляду на те, що Росія й надалі намагатиметься цілеспрямовано знищувати українську інфраструктуру, включно з електро- та інтернет-комунікаціями, Starlink найближчим часом може стати ще важливішим. А це означає, що приймачі Starlink, які не так уже й просто приховати, можуть стати ціллю російських військових. Найбільша небезпека полягає в тому, що визначити місце розташування приймачів можна якраз тоді, коли вони працюють. "Вмикайте Starlink лише за потреби та розміщуйте антену якомога подалі від людей", - рекомендував Ілон Маск на початку березня в Twitter.

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Крім того, російська сторона, судячи з усього, намагається також глушити сигнал Starlink. Але, як заявляють у космічній компанії SpaceX, якій належить Starlink, рішення вже є: нова версія програмного забезпечення знижує рівень використання енергії та захищає від сигналів заглушки, повідомив Ілон Маск на Twitter.

Активну підтримку України Маском в Росії розцінюють як агресивні дії. Керівник космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Рогозін назвав дії Starlink втручанням Заходу у війну. "Коли Росія реалізує свої вищі національні інтереси на території України (…), тут же з'явився пан Маск зі своїм абонентським обладнанням компанії Starlink, яка раніше декларувалася як суто цивільна".

На гучні закиди на свою адресу шеф SpaceX відреагував на Twitter лаконічно: "Цивільний інтернет в Україні мав дивні перебої, можливо, через погану погоду? - Тож SpaceX допомагає вирішити проблему".