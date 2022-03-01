 Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.03.2022

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Україна

Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Українські та закордонні програмісти у найстисліші терміни розробили програми для кращого інформування та захисту населення. Подробиці - у DW.

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Росія продовжує піддавати українські міста масованим ракетним обстрілам. Так, за даними українських ЗМІ, кількість одночасно випущених російських ракет у деякі останні дні досягала семи десятків. Не всі з них досягають цілей - багато вдається збити силам української ППО. Однак інші усе ж влучають, призводячи до масштабних руйнувань і пожеж, а головне - несуть життєву небезпеку для українських цивільних.

Як показує досвід чотирьох тижнів російської війни проти України, особливо у перші дні, одним зі серйозних викликів стало сповіщення цивільних про наближення повітряної небезпеки: із Запоріжжя, Кропивницького, Чернівців та низки інших міст надходили повідомлення про те, що повітряна система не спрацьовувала або ж працювала некоректно.

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Технологічні відповіді на нові виклики

Відтоді для кращого сповіщення населення про небезпеку за підтримки міністерства цифрової трансформації України в найкоротші терміни було розроблено додаток "Повітряна тривога" для Apple та Android. Його завантажили вже понад 4 мільйони користувачів. Як розповів в інтерв'ю телеканалу NBC маркетолог компанії-розробника Ajax Systems Валентин Гриценко, принцип роботи полягає в тому, що сигнал про повітряну тривогу на сервер надсилає оператор обласної державної адміністрації. Він же і дає "відбій".

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Ще один проєкт - це приватна ініціатива молодого ізраїльського ІТ-спеціаліста Бернарда Мердлера Ukraine Siren Alerts (UASA) і працює за іншим принципом: система автоматично генерує офіційну інформацію про сигнали повітряної тривоги і поширює її крім українською ще й англійською мовою через соціальні мережі.

Як розповів у розмові з DW Бернард Мердлер, розроблена ним система "загалом базується на ізраїльській системі "Червоний колір", завдяки якій вдалося зберегти багато життів. В Україні армія координує дані про повітряну загрозу з місцевою владою, а ми автоматично отримуємо цю інформацію, щоби люди могли знати де саме лунає сирена", - пояснив він.

Бернард Мердлер

Бернард Мердлер - засновник Ukraine Siren Alerts (UASA)

За створення цього проєкту Мердлер взявся відразу ж із початком бойових дій в Україні. "Моя українська супутниця має родичів в Києві та Одесі. З початком війни ми відразу ж почали шукати системи сповіщення, подібні до ізраїльської, але з'ясувалося, що в Україні чогось подібного не існувало. Доступна ж інформація, як правило, обмежувалося конкретним регіоном і не давала загальнонаціональну картинку", - каже програміст.

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На основі ізраїльського "Червоного кольору"

Систему "Червоний колір", на яку посилається засновник проєкту, в Ізраїлі уперше запустили у 2004-му році. На той час ракетні обстріли міст півдня країни зі сусіднього Сектора Газа стали вже регулярними, а усі армійські операції, спрямовані на ліквідацію ракетного арсеналу противника, мали та й досі мають обмежений успіх. Тож, в ізраїльському Генштабі вирішили, що "хто попереджений - той озброєний" і стали приділяти більше уваги саме сповіщенню населення про ракетну загрозу.

Система "Червоний колір" у голосовому режимі та сиреною повідомляє про наближення ракетної атаки, тож цивільні мають приблизно пів хвилини, щоби забігти в укриття або у захищену кімнату "МАМАД", якими обладнані багато ізраїльських новобудов. Сьогодні система "Червоний колір" інтегрована також у численні цифрові платформи та у прямий телевізійний ефір.

Головна ж відмінність у тому, що в Ізраїлі роботу "Червоного кольору" координує Служба тилу, одержуючи оперативну інформацію від армії у режимі реального часу, тоді як UASA інформує про повітряні тривоги на основі вже оприлюдненої офіційної інформації від українських органів влади. "Система працює так: якщо українські військові фіксують, що десь, приміром, з Білорусі піднявся літак, який прямує у бік Києва, то інформують про це місцеву владу, яка дає сигнал тривоги. Наша система поширює цей сигнал про небезпеку на соціальних платформах, а незабаром ми інформуватимемо і через SMS", - обіцяє розробник.

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Де стежити за сиренами тривоги

Аудиторія UASA постійно зростає. Крім того, ця система дозволяє родичам українців за кордоном краще бути в курсі оперативної ситуації в усій Україні. Мердлер розповідає, що підтримує зв'язок й з українськими колегами-розробниками зайнятими технологічними рішеннями для захисту цивільних. Схвальні відгуки надходять і від простих українських громадян. "Мені особливо запам'ятався киянин, який розповів, що цей проєкт дозволив йому бути в курсі ситуації у сусідній місцевості, де проживають його родичі, і де просто не встановлено системи сирен раннього сповіщення. Тож він цілком і повністю покладається на інформацію з цифрових джерел", - розповів Мердлер.

До речі, до інформування населення про повітряні тривоги долучаються й інші розробники. Зокрема, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє, що вже працюють онлайн-карта сирен від розробника Вадима Клименка, а також карта повітряних тривог розробника @gm та карта від ArgoPrep. Жителі української столиці можуть стежити за початком та відбоєм сирен також через мобільний додаток "Київ цифровий".

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