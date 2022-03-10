 Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.03.2022

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Україна

Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну

Війна Росії проти України вмить докорінно змінила життя української молоді. Багато юнаків і дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, долучаються до лав тероборони та займаються волонтерством.

Молодий військовий поблизу Києва, 26 лютого

Повномасштабне вторгнення російських військ  в Україну принесло кровопролиття  та перекреслило мрії багатьох молодих українців. Чимало юнаків і дівчат пішли добровольцями до війська, щоб зі зброєю в руках захищати свою країну від російської агресії, долучилися до лав територіальної оборони, вчаться надавати медичну допомогу пораненим, займаються волонтерством. DW зібрала чотири розповіді молодих українців, життя яких змінила війна.

"Ми не здамося, не капітулюємо"

Маргарита, 25 років, родом з Харкова, нині перебуває у лавах Тероборони Києва

"За кілька днів до війни мені виповнилося 25 років. Свій день народження я зустрічала у Будапешті. Там у їхньому найвідомішому руїн-пабі я лишила на стіні напис "Слава Україні!". За день до війни я повернулася додому і це була моя остання спокійна ніч.

У цивільному житті я працювала піарменеджеркою та авторкою текстів, брала участь у боротьбі за збереження Києва та була урбан-активісткою. У моєму житті був спорт, вивчення іспанської, зустрічі з друзями та подорожі. Усе це обірвалося одного дня.

Маргарита: Тікати я не хотіла, втім, хотіла щось робити, тому вирішила долучитися до лав Територіальної оборони

Маргарита: "Тікати я не хотіла, втім, хотіла щось робити, тому вирішила долучитися до лав Територіальної оборони"

Коли Росія знову вторглася в Україну, 24 лютого, альтернативних варіантів для мене насправді не було. Моя сім'я залишилася у Харкові, я була одна у Києві. Тікати я не хотіла, втім, хотіла щось робити, тому вирішила долучитися до лав Територіальної оборони. Спочатку мої рідні були в шоці, але згодом вони мене підтримали.

Тепер моя нова реальність - це спати та прокидатися під лунання сирен, здобувати нові навички. Раніше я пройшла курс з першої домедичної допомоги, тому в Теробороні змогла долучитися до медичної допомоги, стала кимось на кшталт санітарного інструктора. Нині я займаюся закупівлею медикаментів, допомагаю лікувати хворих. Готуюся надавати допомогу пораненим.

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Звісно, я боюся, як і всі. Просто намагаюсь займатися роботою, щоб не було часу на страх. Місяць потому війна - все ще війна, але надії, що все завершиться швидко, вже немає. Готуємось до затяжної та позиційної війни.

Київ після обстрілу російських військ, 21 березня

Київ після обстрілу російських військ, 21 березня

Днями я їздила Києвом і мені здалося, що якось життя ніби відновлюється. Київ оживає. Я бачила сім’ю з дитиною, вони гуляли, сміялись, як раніше... Якщо вдасться швидко витіснити російські війська навколо Києва, столиця скоро зможе повернутися до нормального життя.

Війна у нас триває вже восьмий рік, просто останній місяць вона поширилася на всю територію нашої країни. Ми не здамося, не капітулюємо. Україна - це останній форпост Європи перед неадекватним Путіним. Пам'ятайте про нас, виходьте на протести, донесіть європейським лідерам, що конче потрібно закрити небо над Україною"... 

"Я вірю, що все це закінчиться якоюсь перемогою"

Софія, 17 років, родом з Києва, нині студентка 1 курсу програми "Психологія" Українського католицького університету у Львові

Я завжди знала про війну трохи більше, ніж моє оточення, - мій брат воює на Сході. Вже на початку лютого - в нас саме починався семестр - батьки заговорили про те, що можливо повномасштабне вторгнення. Не те що б ми докладно проговорювали, як діяти, але це постійно було в мене в голові. Останній тиждень перед війною в мене взагалі був неспокійний стан, але я намагалась не зважати, будувала якісь плани: 24 лютого ми саме з подругою збиралися поїхати купити рослинок у кімнату. Але ранок почався з того, що бомбардують Київ, а в мене там батьки, сестра молодша...

Я одразу зателефонувала їм, мама не брала трубку, але взяв тато, сказав, що в них все добре. Пізніше вони переїхали у Канів, кажуть там спокійно. З братом ми дуже довго не зв’язувались - він не бере слухавки, я не знаю, чи з ним все добре. Може, просто незручний момент...

Софія: Я вірю, що все закінчиться якоюсь перемогою

Софія: "Я вірю, що все закінчиться якоюсь перемогою"

В мене зразу було розуміння, що робити на цій війні. Ще з листопада я координувала в нас тут точку у гуртожитку з плетіння маскувальних сіток для армії. І якось сама собою з’явилась ідея, що тепер це треба робити не два рази на тиждень по парі годин, а щодня і бажано весь день. Але з часом усвідомила, що по дев’ять годин бути на одному місці тяжко, почалася вигорання і не тільки в мене. Відпочинок не допомагав, хотілося якесь інше волонтерство.

Тому я спробувала на кордон поїхати, на Раву Руську, від Червоного Хреста - там стоїмо, готуємо канапки, чай, роз’яснюємо людям, куди їм треба пройти, якісь базові речі. Потік біженців трохи пішов на спад, та й чергувала я вночі, тому людей було ще менше. Все одно морально важко - всі приходять перелякані, стурбовані, втомлені, у відчаї. Але з іншого боку, та вдячність від людей дуже сильно підтримує. Я не знаю, як це правильно описати: напевно це єдність.

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В нас тут в університеті, здається, всі волонтерять. А ще - в нас поновились зайняття, і от тепер я не можу взяти собі якесь постійне волонтерство, лише разові завдання. 

Повітряна тривога через російські ракетні обстріли лунає у Львові дедалі частіше

Повітряна тривога через російські ракетні обстріли лунає у Львові дедалі частіше

Я вірю, що все це закінчиться якоюсь перемогою, за якою будуть позитивні наслідки - в першу чергу щодо громадянської позиції українців...Найбільше боюсь, напевно, що саме такої перемоги не буде. Але ні, все надто змінилося, не тільки в Україні, в світі, повернення до стану "як було" неможливе. Скільки б це не тривало: три-чотири місяці, а може й довше.

Я не дужу люблю будувати далекі плани, в цьому плані моє життя не сильно змінилось. Але в якихось побутових моментах: починаєш цінувати спокій, який маєш, наприклад, можливість поїсти зараз, коли хочеш, бо ж може бути тривога, треба спускатися в підвал і сиди потім там голодна".

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу"

Руслан, 25 років, військовий, учасник боїв під Києвом:  

"Для мене війна триває з 2014 року, але повномасштабна розпочалась 24 лютого 2022 року. Я отримав повістку і відразу пішов до військкомату. Після чого мене направили в мою бойову бригаду. Перші декілька днів ми виконували завдання зі спостереження і виявлення противника. Потім, коли ворог зосередив велику кількість потужних вогневих засобів, він почав просто руйнувати мирні населені пункти та змітати все, що йому трапляється на шляху. При цьому вони не жаліють нікого - ні дітей, ні пенсіонерів. Гинуть ні в чому не винні мирні люди. Працюють ворожі "Гради", артилерія, авіація. Бомблять абсолютно все. Це просто пекло...   

Однак ми на своїй землі, ми витримаємо, хоча дуже багато безневинних жертв. Ворог думав, що війною він роз’єднає Україну, але навпаки він її об’єднав. Мирні жителі просто виходять йому на зустріч, спалюючи його техніку. Мирне населення показує ворогу, що він прийшов не туди, де його чекають. 

Знищена російська військова техніка у передмісті Києва

Знищена російська військова техніка у передмісті Києва

Весь світ побачив, що Україна - це не та країна, яка може просто впасти. У нас дуже чудові слова є в гімні: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Це дуже сильні слова, які розуміє кожен українець. Ці слова відповідають дійсності - ми готові віддати своє життя, аби наші діти жили у вільній незалежній державі, щоб тут не було жодного "русского міра".... Я думаю, що ця війна не триватиме довго: в них боєприпаси та паливо закінчуються і сили в них теж не нескінченні".

"Потрібно щось робити та якимось чином захищати країну"

Денис, 27 років, доброволець, поранений учасник бойових дій в районі Гостомеля  

"Коли 24 лютого почалися бомбардування України, я зрозумів, що потрібно щось робити та якимось чином захищати країну. Я звернувся до знайомих, які були учасниками підрозділу територіальної оборони, щоб долучитись до їхніх лав. Так вийшло, що я потрапив до добровольчого батальйону. Мені дали зброю, шолом, захисний бронежилет. 

Денис, учасник боїв під Києвом

Денис: "Коли 24 лютого почалися бомбардування України, я зрозумів, що потрібно щось робити та якимось чином захищати країну"

Потім ми виїхали на завдання в бік Гостомеля. Наш підрозділ перебував там з 1 березня, але вже 4 березня нам потрібно було залишити місце дислокації. Напередодні відбулось бомбардування аеропорту Гостомеля та противник продовжував гатити з усього - були щільні обстріли з артилерії, танків і літаків. 

Я був водієм автобуса і вивозив людей. Одну групу вивіз, потім повернувся за іншою, та коли очікував на неї, в наш бік прилетів снаряд, я отримав поранення. Лікуюсь, медики кажуть, що ходити буду. Потихеньку відновлююсь...

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Війна - це завжди погано, це завжди зло, смерть, сльози і страх. Я думаю, що у війні немає жодного сенсу. Будь-яка війна закінчується перемовинами і укладенням мирного договору. А в цей час гинуть люди, гинуть діти і цього вже не повернути".

Дивитись відео 02:56

Війна в Україні: сльози дітей, розпач дорослих (18.03.2022)

  • Львів - головний перевалочний пункт

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Львів - головний перевалочний пункт

    Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.

  • Людський потік

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Людський потік

    У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.

  • Волонтерський центр

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Волонтерський центр

    Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.

  • Підбадьорити людей

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Підбадьорити людей

    Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".

  • Речі першої необхідності

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Речі першої необхідності

    Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.

  • Польські консерви для харків'ян

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польські консерви для харків'ян

    Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.

  • Пункти обігріву

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Пункти обігріву

    Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.

  • Зігрітися вночі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Зігрітися вночі

    Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.

  • Польові кухні

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польові кухні

    Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.

  • Суп з куркою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Суп з куркою

    "Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.

  • Нехитрі розваги для малечі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Нехитрі розваги для малечі

    8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.

  • Дороги, маршрути, евакуація...

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Дороги, маршрути, евакуація...

    З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.

  • Допомога волонтерів

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Допомога волонтерів

    Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.

  • Все буде добре

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    "Все буде добре"

    12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".

  • Музика на вокзалі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Музика на вокзалі

    Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.

  • Найпопулярніший маршрут

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Найпопулярніший маршрут

    Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.

  • Вокзальна каса

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Вокзальна каса

    Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.

  • Порожні поїзди на Київ

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Порожні поїзди на Київ

    Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.

  • У пошуках даху над головою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    У пошуках даху над головою

    Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.

    Автор: Ігор Бурдига


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Докладно

Молодий військовий поблизу Києва, 26 лютого

Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну

Вторгнення російських військ в Україну вмить докорінно змінило життя української молоді.  

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