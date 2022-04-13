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Starlink

Starlink - супутникова мережа, що належить американській компанії SpaceX, із забезпечення стабільного доступу до інтернету навіть у віддалених куточках планети.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Starlink". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість

Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість 13.04.2022

49-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями середи, 13 квітня.
Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним

Як Starlink Ілона Маска допомагає українським військовим і цивільним 29.03.2022

Супутники Ілона Маска забезпечують Україну стабільним інтернетом. Starlink, який задумувався як цивільний проєкт, тепер допомагає українським військовим управляти дронами для боротьби з російськими танками і позиціями.
SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники

SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники 24.01.2021

Цей запуск є рекордним за кількістю супутників, одночасно виведених на навколоземну орбіту. Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники.

SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників для інтернет-мережі Starlink

SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників для інтернет-мережі Starlink 25.11.2020

Близько 60 супутників були доставлені на орбіту в рамках розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. Це вже 16-те виведення на орбіту супутників Starlink із травня 2019 року.
SpaceX збільшила кількість інтернет-супутників Starlink на орбіті до 300

SpaceX збільшила кількість інтернет-супутників Starlink на орбіті до 300 17.02.2020

Компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink. Загальна сума інвестицій проєкту з забезпечення широкосмугового доступу в інтернет становить 10 мільярдів доларів.
SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників глобального інтернету Starlink

SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників "глобального інтернету" Starlink 07.01.2020

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників, призначених для розгортання глобальної інтернет-мережі Starlink.
SpaceX вивела на орбіту перші супутники для проекту Starlink

SpaceX вивела на орбіту перші супутники для проекту Starlink 24.05.2019

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує вивести на орбіту тисячі супутників проекту Starlink, які забезпечать надійний доступ до інтернету по всій Землі.