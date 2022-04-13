Starlink - супутникова мережа, що належить американській компанії SpaceX, із забезпечення стабільного доступу до інтернету навіть у віддалених куточках планети.

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