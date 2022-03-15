NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) підтвердило, що планує продовжувати співпрацю з Росією, незважаючи на вторгнення військ РФ в Україну.

"Ми працюємо разом уже понад 20 років і ми робитимемо це й надалі", - заявив 14 березня керівник програми NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) Джоель Монтальбано.

"Ми знаємо, що відбувається, але ми можемо працювати далі", - сказав Монтальбано та додав, що події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції. "Це не такий процес, за якого одна група може існувати без іншої. Усі повинні працювати разом для досягнення успіху", - сказав представник NASA.

За його словами, заплановане на кінець березня повернення з МКС на Землю американського астронавта разом із російськими космонавтами на космічному кораблі "Союз" пройде у штатному режимі. "Ми знаходимося в контакті з нашими російськими колегами з цього приводу, немає жодного занепокоєння", - запевнив Монтальбано.

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Переговори між NASA та "Роскосмосом"

Він також зазначив, що переговори між NASA та "Роскосмосом" щодо перехресних польотів продовжуються, заплановані спільні тренування у Г'юстоні та Зірковому містечку.

Тим часом лава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін на початку березня заявляв, що в умовах нинішніх санкцій щодо Росії перспективи продовження угоди про експлуатацію МКС викликають скептицизм, хоча "Роскосмос" поки що не збирається припиняти цю співпрацю.

На початку лютого повідомлялося, що NASA допускає зведення з орбіти та затоплення МКС у Тихому океані у 2031 році. Термін експлуатації МКС закінчується у 2024 році. Росія веде переговори щодо продовження цього терміну до 2030 року.

Нагадаємо, що в 14 березня засновник компанії SpaceX Ілон Маск викликав на двобій Володимира Путіна, президента РФ, через війну в Україні.