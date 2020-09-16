 NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2022

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Новини

NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році

Міжнародну космічну станцію можуть відвести з орбіти у січні 2031 після завершення терміну її експлуатації. Не виключається варіант затоплення.

Астронавти заміняють антену на МКС

Астронавти заміняють антену на МКС

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) допускає можливість зняття Міжнародної космічної станції (МКС) з орбіти у січні 2031 року. Далі її планують затопити у Тихому океані. Про це йдеться у доповіді  NASA, оприлюдненій 1 лютого.

МКС планують зняти з низької навколоземної орбіти шляхом низки маневрів з ретроградної корекції орбіти. Потім оператори увімкнуть двигуни на пристикованих до неї кораблях, завдяки чому станцію можна буде опустити на максимально низький рівень та забезпечити її безпечний вхід в атмосферу Землі. Після цього МКС затоплять на "Кладовищі космічних кораблів" у південній частині Тихого океану.

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Вперше про затоплення МКС почали говорити у 2021 році. Термін експлуатації МКС спливає у 2024 році. Росія веде перемовини про продовження цього строку до 2030 року. 

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Докладно

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