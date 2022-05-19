З Гостомеля до ФРН: базовим аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг

Гіганта "Мрія" більше немає. Найбільший у світі вантажний літак АН-225 існував лише в одному екземплярі, і його знищили російські солдати під час боїв за аеропорт у Гостомелі під Києвом у перші дні нападу Росії на Україну, ще наприкінці лютого. Тоді ж "Авіалінії Антонова" втратили свій базовий аеропорт.

Але в української держкомпанії залишилося ще п'ять важких далеких транспортників Ан-124. Тепер їхньою тимчасовою базою має стати міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле (Leipzig/Halle Airport) у східній Німеччині.

Аеропорт Лейпциг/Галле: друга батьківщина для "Антонова"

Про це повідомляють спеціалізовані авіаційні портали, посилаючись на презентацію компанії у Відні, а також німецькі ЗМІ, але офіційних підтверджень поки що не було. Проте в експертних колах таке рішення вважають цілком очікуваним та абсолютно логічним.

"Лейпциг/Галле давно вже став своєрідною другою батьківщиною для "Антонова", - наголосив прессекретар аеропорту Уве Шугарт (Uwe Schuhart) у розмові з місцевою газетою Leipziger Volkszeitung. Він не став нічого підтверджувати, але нагадав, що українська авіакомпанія має в своєму розпорядженні на території аеродрому окремий ангар для ремонтно-профілактичних робіт та найняла десятки співробітників.

Зруйнований під час бойових дій Ан-225 "Мрія" в ангарі аеропорту "Гостомель"

Німецька газета Die Welt у своєму репортажі уточнює, що ця технічна філія "Авіаліній Антонова" діє під Лейпцигом уже шість років. За кількістю пасажирів Leipzig/Halle Airport у саксонському містечку Шкойдіце не входить навіть до першої десятки німецьких аеропортів, але за вантажними перевезеннями він посів у 2021 році друге місце у Німеччині після Франкфурта-на-Майні та четверте у Європі.

Так, він є - поряд з Гонконгом (Китай) та Цинциннаті (США) - одним із трьох глобальних хабів німецької компанії експрес-доставки вантажів та документів DHL. За словами Уве Шугарта, аеропорт з 2006 року регулярно приймав українські та російські "Антонови", які в Росії зазвичай називають "Русланами". Тут неодноразово бував і гігант "Мрія" - привозив чи забирав вантажі, проходив техобслуговування.

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Три російські "Руслани" застрягли в Німеччині через санкції

Кореспондент Die Welt виявив тепер на льотному полі одразу чотири літаки Ан-124. Три з них у північній частині аеродрому з кінця лютого не зрушили з місця. Вони належать російській авіакомпанії "Волга-Днепр" і на момент початку війни проходили у Лейпцигу технічне обслуговування. Після нападу на Україну та пов'язаних з ним санкцій російські "Антонови" стоять тут без руху, зауважує видання.

Зовсім інша картина, продовжує кореспондент Die Welt, у південній частині аеродрому: "Тут все в русі. Вантажні "Антонови" раз у раз вирулюють на злітну смугу або звідкись підлітають". Про те, куди і з якими вантажами вони вирушають, усі учасники мовчать, зазначає Die Welt.

Проте видання нагадує, що зазвичай ці літаки використовували для військово-транспортних та гуманітарних потреб дванадцять європейських країн НАТО, зокрема Німеччина (програма SALIS). Виконували ці повітряні судна й суто комерційні рейси. Наразі, на думку газети, "Авіалінії Антонова" діють головним чином за дорученням уряду України.

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Українські Ан-124 заброньовано на рік уперед

Експерти виходять із того, що в ситуації, коли "Гостомель" фактично зруйновано, українська компанія перетворить німецький Leipzig/Halle Airport на повноцінний базовий аеропорт, хай і тимчасовий з погляду історичної перспективи.

Аеропорт Лейпциг/Галле неодноразово приймав і найбільший у світі пасажирський літак Airbus A380

ЗМІ повідомляють, що сюди намічено повністю перевести обладнання та запчастини, що збереглися в Україні, включаючи запасні двигуни, а також льотний склад, технічний персонал і ключових співробітників управлінського апарату. Деякі з них нібито вже прибули на нове місце.

Роботи у них буде багато: у найближчі 12 місяців "Авіалінії Антонова" планують, за даними ЗМІ, здійснити з Лейпцига 385 рейсів.