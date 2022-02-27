Фактчек: Польща не надсилає бойові літаки в Україну

ЄС хоче в майбутньому надати Україні у тому числі винищувачі. З такою заявою увечері неділі, 27 лютого, виступив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Командування Повітряних сил ЗСУ стверджує у соціальній мережі Facebook, що отримає 70 бойових літаків з Болгарії, Словаччини та Польщі і що українські пілоти зможуть виконувати "бойові завдання" з польських аеродромів. Ці два твердження не відповідають дійсності. Такі відомі видання, як американський часопис Politico, британський Independent та інші, теж посилаються у своїх повідомленнях на пост Повітряних сил ЗСУ. Deutsche Welle теж процитувала їх, та цю цитату тим часом уже видалено.

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Україна не отримує 70 винищувачів з Болгарії, Польщі та Словаччини

Твердження, що Україні надають 70 винищувачів з Болгарії, Польщі та Словаччини, не відповідає дійсності. Повітряні сили ЗСУ стверджують, що 30 винищувачів начебто надійдуть з Болгарії.

Ця заява Повітряних сил ЗСУ не відповідає дійсності

Як повідомляє Болгарське інформаційне агентство, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що Болгарія не надаватиме Києву винищувачів.

Українські ВПС повідомили також, що 28 винищувачів начебто має надати Польща і ще 12 - Словаччина. Підтвердження такої інформації з боку цих країн, однак, нема. Міністр оборони Словаччини Ярослав Над написав у Facebook, що Словаччина такого не планує, а Україна не зверталася із запитом щодо винищувачів.

З польських аеродромів не стартуватимуть бойові літаки для України

Також твердження про те, що українські пілоти зможуть виконувати бойові завдання з польських аеродромів, не відповідає дійсності. Це спростували президент Польщі Анджей Дуда та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції на польському військовому аеродромі Ласк.

"Ми не надсилаємо жодних літаків в Україну, оскільки це означало б військове втручання в український конфлікт", - заявив Дуда. "Ми не втручаємося в цей конфлікт. НАТО не є частиною цього конфлікту", - наголосив польський президент. Єнс Столтенберг також заявив, що хоча НАТО і є солідарним з Україною, Альянс не є стороною конфлікту. Він підкреслив, що НАТО не надсилає ані війська в Україну, ані літаки в український повітряний простір.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над спростовує твердження Повітряних сил ЗСУ

Політолог Франк Зауер (Frank Sauer) з Університету Бундесверу в Мюнхені застерігає, що такі дії Росія могла б розцінити як привід для війни. "Якби з території НАТО стартували літаки для боротьби в повітряному просторі України з російськими літаками, то це була б воєнна акція. І, зрештою, для Росії тоді було б усе одно, чи сидить у літаку український пілот", - пояснив Зауер в інтерв'ю DW.

Висновок: Твердження українських ВПС, що вони в майбутньому виконуватимуть "бойові завдання" з Польщі та отримають 70 винищувачів з Болгарії, Польщі та Словаччини, не відповідає дійсності. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель хоча й повідомив, що ЄС надасть Україні у тому числі винищувачі, але коли це станеться, про яку кількість літаків ідеться та з яких країн вони надійдуть, і надалі залишається незрозумілим.