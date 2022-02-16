Акції солідарності з Україною

Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.