Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.
У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.
Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.
Ще один знімок з німецької столиці.
"Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.
"Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.
Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.
"Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.
"Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.
"Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.
Мітинг у Відні, Австрія.
Демонстранти в Оттаві, Канада.
"Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.
Українці на демонстрації в Токіо, Японія.
Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.
"Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.
Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.
Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.
Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.
Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.
У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.
Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.
Ще один знімок з німецької столиці.
"Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.
"Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.
Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.
"Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.
"Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.
"Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.
Мітинг у Відні, Австрія.
Демонстранти в Оттаві, Канада.
"Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.
Українці на демонстрації в Токіо, Японія.
Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.
"Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.
Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.
Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.
Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.
Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.