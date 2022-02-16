 Акції солідарності з Україною | Усі медіаформати | DW | 25.02.2022

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Світ

Акції солідарності з Україною

Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.

  • Берлін

    У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.

  • Берлін

    Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.

  • Берлін

    Ще один знімок з німецької столиці.

  • Гамбург

    "Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.

  • Стамбул

    "Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.

  • Кельн

    Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.

  • Сідней

    "Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.

  • Сідней

    "Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.

  • Гаага

    "Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.

  • Відень

    Мітинг у Відні, Австрія.

  • Оттава

    Демонстранти в Оттаві, Канада.

  • Оттава

    "Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.

  • Токіо

    Українці на демонстрації в Токіо, Японія.

  • Стокгольм

    Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.

  • Мадрид

    "Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.

  • Варшава

    Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.

  • Прага

    Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

  • Вільнюс

    Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.

  • Лісабон

    Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.


  • Берлін

    У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.

  • Берлін

    Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.

  • Берлін

    Ще один знімок з німецької столиці.

  • Гамбург

    "Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.

  • Стамбул

    "Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.

  • Кельн

    Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.

  • Сідней

    "Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.

  • Сідней

    "Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.

  • Гаага

    "Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.

  • Відень

    Мітинг у Відні, Австрія.

  • Оттава

    Демонстранти в Оттаві, Канада.

  • Оттава

    "Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.

  • Токіо

    Українці на демонстрації в Токіо, Японія.

  • Стокгольм

    Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.

  • Мадрид

    "Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.

  • Варшава

    Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.

  • Прага

    Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

  • Вільнюс

    Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.

  • Лісабон

    Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.


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