У полоні залишається 2,5 тисячі українців - Верещук

214-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 25 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 25 вересня (час київський).

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Великобританія та її союзники не повинні зважати на "бряцання зброєю" глави Кремля Володимира Путіна, вважає прем'єрка країни Ліз Трасс. "Ми не повинні слухати його (Путіна. - Ред.) бряцання зброєю та його фіктивні погрози. Натомість, що ми повинні робити, так це продовжувати запроваджувати санкції проти Росії та продовжувати підтримувати українців", - заявила вона в інтерв'ю CNN у неділю.

++17.13++

Британець Ейден Аслін, звільнений з російського полону в рамках обміну 21 вересня, в інтерв'ю газеті The Sun розповів про тортури, які йому довелося пережити. За словами Асліна, його неодноразово били кийком під час допиту, і в один момент він впав на підлогу після удару по лобі. Російський офіцер став біля нього на коліна і сказав йому російською: "Я - твоя смерть". "Він показав мені на спину. Він показав мені свій ніж, і я зрозумів, що він вдарив мене ним", - сказав Аслін. Тоді офіцер запитав його, хоче він швидкої смерті чи красивої. Аслін відповів, що "швидкої смерті". На це офіцер йому сказав: "Ні, тебе чекає красива смерть". За словами британця, в полоні його тримали в одиночній, крихітній камері з вошами, тарганами і без денного світла, та "поводилися гірше, ніж із собакою". Крім того, щоранку його змушували співати гімн Росії.

У полоні перебувають тисячі українців

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Кілька тисяч українців досі перебувають у полоні у російських окупантів, зокрема цивільних осіб, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні. І, найгірше - там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні повинні бути повернуті, а не обміняні. І серед них дуже багато жінок", - сказала Верещук в інтерв'ю "BBC Україна", опублікованому в неділю.

Вона наголосила, що серед полонених залишається дуже багато жінок, вони зазнають тортур. "Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише кількох. Жінок потрібно визволяти, з ними поводяться жахливо. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони катують наших жінок. Світ не повинен мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок у в'язниці", - сказала віцепрем'єрка.

++16.45++

У селі Ендірей у Дагестані протестувальники проти мобілізації резервістів для участі у війні проти України перекрили дорогу. На відео з місця подій, яке опублікував Telegram-канал "Утро Дагестан", видно, як чоловік у формі правоохоронця стріляє в повітря.

Кадри з місця подій публікує Telegram-канал правозахисного руху "Весна". За його даними, протестувальники в Дагестані перекривають федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.

++16.10++

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Сербія не визнає результатів "референдумів" щодо анексії Росією територій України. "Республіка Сербія, відповідно до Статуту ООН, а також відповідно до загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права не може прийняти результати референдуму в українських регіонах", - цитує ТАСС главу МЗС Сербії Ніколу Селаковича.

"З одного боку, ми принципово віддані принципам та правилам міжнародного права та Статуту ООН, з іншого боку, це (визнання результатів "референдумів" на сході України. - Ред.) повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, (було б. - Ред.) повністю протилежне нашій національній політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та прихильності принципу незмінності кордонів", - наголосив сербський дипломат.

++15.48++

25 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло сім суден з 146,2 тисячою тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомили в міністерстві інфраструктури України. Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,85 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

++15.30++

Масова мобілізація кримських татар в російську армію на території тимчасово окупованому Криму є справжнім геноцидом за етнічною ознакою, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Масова мобілізація кримських татар в Криму - справжній геноцид за етнічною ознакою і величезна трагедія для всього народу", - написав Подоляк в Twitter в неділю. За його словами, примус громадян до війни в окупованих регіонах є нічим іншим, як спробою "масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви".

++15.20++

Звільнена з полону українська медикиня Мар'яна Мамонова у неділю народила доньку, повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

++15.09++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про вибух ворожого складу в Алчевську. "Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить", - написав він у Facebook у неділю. "У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" в кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують. У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли в повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант", - також написав він.

++14.30++

Представник окупаційної влади Криму Аксьонов заявив, що на півострові "виконаний план з часткової мобілізації", яку оголосив Кремль. При цьому він зазначив, що "до військоматів кримчани приходили самостійно".

Як повідомлялось, правозахисники заявляли, що близько 90 відсотків повісток у Криму отримали кримські татари, тоді як вони становлять лише 13-15 відсотків населення півострова. "Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - застерігав аналітик громадської організації "Крим SOS" Євген Ярошенко.

++14.20++

Окупаційна влада Херсонщини заявляє про те, що регіон перейшов на газопостачання з Росії та більше не залежить від газової системи України. З такою заявою "Інтерфакс" цитує представника окупаційної влади Сальда. Він заявив про "достатність обсягів" постачань блакитного палива з Росії та про те, що "вартість газу буде вп'ятеро нижчою, ніж раніше".

++14.15++

Наразі немає "жодних ознак" того, що Росія має намір застосувати в Україні ядерну зброю. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razon .

Утім, на питання, "наскільки далеко, судячи з розвідданих, які є в уряду Іспанії, може зайти президент РФ Володимир Путін", Альбарес зазначив: "Тільки він (Путін. - Ред.) знає. Із самого початку він демонструє велику ірраціональність. Це агресивна війна проти України, проти її суверенітету та територіальної цілісності. Україна ніколи не становила загрози територіальній цілісності чи суверенітету Росії".

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++13.30++

ЗМІ: Росіянам мобілізаційного віку заборонять виїзд з країни

У Росії найближчими днями заборонять виїзд з країни чоловіків мобілізаційного віку. Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на свої джерела, близькі до адміністрації Путіна. За їхніми даними, заборона може бути накладена найближчими днями, після так званих "референдумів", що проводяться на окупованих територіях.

Між тим, за даними російського адвоката та правозахисника Павла Чікова, прикордонна служба ФСБ РФ уже забороняє росіянам виїзд з країни. Чіков опублікував копію повідомлення від 25 вересня, виданого громадянину РФ, який мав намір перейти пішки російсько-казахстанський кордон.

++13.10++

Російські ЗМІ повідомляють про вибухи в окупованих РФ Мелітополі та Бердянську. Також зазначається, що внаслідок ракетного удару вранці по розташованому в центрі окупованого Херсона готелю Play Hotel by Ribas загинув ексдепутат ВР, "регіонал" Олексій Журавко. При цьому російські ЗМІ приписують цей удар українським військовим.

++12.50++

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Понад 23 тисячі паломників-хасидів прибули до Умані, повідомляє Об'єднана єврейська громада України. "За даними ОЄГУ, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 тисячі паломників. Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки", - йдеться в повідомленні. Щоосені в Умань на єврейський Новий рік (Рош га-Шана) з усього світу приїжджають паломники-хасиди, щоб відзначити це свято і помолитися на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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++12.10++

У Росії, у центрі Якутська близько 400 людей, переважно жінки, провели акцію протесту проти мобілізації, повідомляє місцеве видання SakhaDay. Акція пройшла у вигляді традиційного якутського кругового танцю осуохай. Присутні скандували "Дайте нашим дітям жити", "Ні війні", "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Люди стояли з плакатами "Не віддамо наших батьків, чоловіків та синів".

++11.30++

Внаслідок обстрілів з боку РФ тисячі родин на Дніпропетровщині без електрики

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Вночі РФ обстріляла три громади на Дніпропетровщині, тисячі домогосподарств залишились без електропостачання. "П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко . За його попередніми даними, загиблих та поранених немає. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей.

++10.55++

Під час оголошеної Кремлем "часткової мобілізації" російському командуванню навряд чи вдасться створити ефективні бойові підрозділи, повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . Експерти вважають, що частина резервістів зможе пройти максимум 2-місячну підготовку, навчання решти займе ще менше часу. Аналітики наголошують, що серед мобілізованих багато чоловіків віком від 50 років і з серйозними захворюваннями. Мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, багато хто недостатньо дисциплінований і некерований.

++10.30++

У чотирьох південних областях України оголошена повітряна тривога. За даними alerts.in.ua, зараз сигнали тривоги лунають в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомлялось, вночі РФ завдала ударів по Запоріжжю та Миколаєву, а вранці - по Одесі.

++10.05++

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Підсумки фейкових реферндумів на окупованих територіях України були "підбиті" ще на початку вересня, повідомляє СБУ , спираючись на інформацію, яка є у розпорядженні відомства, а також "телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві л/днр". "Тож нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, - просто для створення потрібної їм картинки на росТБ", - зазначає СБУ.

++09.45++

Мобілізованих в РФ можуть використати для посилення підрозділів Росгвардії (створена на основі внутрішніх військ МВС РФ. - Ред.), зазначається у щоденному звіті британської розвідки. У ньому вказано, що націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію. Аналітики британської розвідки доходять висновку, що в Росії є необхідність придушення внутрішнього інакомислення, що зростає, а також виконання оперативних завдань в Україні, в яких Росгвардія, скоріше за все, має особливе навантаження. "Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.

++09.20++

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що відбувається на Луганщині у зв'язку з проведенням на окупованих територіях так званих "референдумів" за приєднання регіонів до РФ. "В росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах, проте вже є явка у 45 відсотків. (...) Якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки - перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці", - написав Гайдай у Telegram .

За його даними, на "референдумі" є так звані "спостерігачі": "за усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну". Гайдай зазначає, що у розбитих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному заявляється "явка" від 41 до 46 відсотків, але при цьому в окупаційної влади немає списків населення, яке в цих містах залишилося.

++09.05++

Вночі зазнав обстрілів Миколаїв. "І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

++08.30++

РФ дронами атакувала центр Одеси

Одесу атаковано ворожими дронами-камікадзе. "Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - повідомляє оперативне командування "Південь" .

++08.00++

Українські військові зупинили наступ російських військ у районах Соледара, Вимки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки та Первомайського. Про це повідомляється в оперативному зведенні генштабу ЗСУ . Також у повідомленні йдеться про ракетні, мінометні та ствольні артилерійські обстріли росіянами численних населених пунктів і удари у відповідь українських військ.

++07.45++

Володимир Зеленський заявив, що був шокований тим, що Ізраїль не надав Києву системи протиракетної оборони. Про це він розповів в інтерв'ю іноземним журналістам, повідомляє агентство Reuters. "Я не знаю, що трапилось. Я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав (...) Вони казали, що їм треба боронити свої землі", - пояснив Зеленький . Він додав, що за даними розвідки, в Ізраїлю є контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання зброї, "що захищає небо".

++05.30++

Туреччина та ООН знайшли варіант виходу російських добрив на світові ринки, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, робота у цьому напрямі триває.

++07.00++

У ніч на неділю РФ завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. "Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених", - написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram. Він додав, що, за попередньою інформацією було випущено близько 10 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.