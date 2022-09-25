Обіцяли "красиву смерть": британець розповів про полон в РФ

Ейден Аслін розповів, що в полоні до нього ставилися "гірше, ніж до собаки". Його катували та змушували щоранку співати гімн Росії.

Британець Ейден Аслін в інтерв'ю газеті The Sun розповів про тортури, які йому довелося пережити в російському полоні. Його разом ще з чотирма британцями, а також п'ятьма іншими іноземцями звільнили та відправили до Саудівської Аравії в рамках великого обміну 21 вересня.

28-річний Аслін з Ноттінгемшира в центральній Англії жив в Україні та служив у морській піхоті, коли Росія розпочала війну в лютому. Він потрапив у полон під час боїв за Київ і був засуджений до смертної кари в червні сепаратистами "ДНР" за звинуваченням у найманстві.

"Поводилися гірше, ніж з собакою"

Аслін розповів виданню The Sun, що його неодноразово били кийком під час допиту, і в один момент він впав на підлогу після удару по лобі. Офіцер став біля нього на коліна і сказав йому російською: "Я - твоя смерть". "Він показав мені на спину. Він показав мені свій ніж, і я зрозумів, що він вдарив мене ним", - сказав Аслін. Тоді офіцер запитав його, хоче він швидкої смерті чи красивої. Аслін відповів, що "швидкої смерті". На це офіцер йому сказав: "Ні, на тебе чекає красива смерть".

За словами британця, в полоні його тримали в одиночній, крихітній камері з вошами, тарганами і без денного світла, та "поводилися гірше, ніж із собакою".

"Щоранку змушували співати гімн Росії"

Аслін також розповів, що у полоні йому дозволяли лише зніматися в пропагандистських відеороликах та телефонувати в британське міністерство закордонних справ. Кожного ранку йому в камері вмикали російський гімн і змушували його співати.

У неділю, 25 вересня, він написав у своєму Twitter: "Після того, як мене змушували співати російський гімн щоранку протягом останніх шести місяців, я думаю, що настав час навчитися чогось кращого і вивчити український гімн".

Читайте також: Коментар: Медведчук потрібен Путіну як символ вірності "русскому миру"