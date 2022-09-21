Росія звільнила 10 полонених іноземців, захоплених в Україні

Серед звільнених - Ейден Аслін, якого "верховний суд ДНР" у червні засудив до смертної кари за звинуваченням у найманстві. Чи є серед них інші "засуджені", наразі невідомо.

П'ятеро підданих Великобританії, двоє громадян США, громадянин Хорватії та по одному підданому Швеції та Марокко, яких російські війська захопили в полон під час бойових дій в Україні, в середу, 21 вересня, прибули літаком до Саудівської Аравії, повідомляє Reuters.

Звільнення п'ятьох британців підтвердила також прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс. "Надзвичайно приємна новина, що п'ятьох британських підданих, утримуваних підтримуваними Росією утвореннями на сході України, безпечно повертають, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх сімей", - написала вона у Twitter.

За інформацією Reuters, посередником у звільненні виступив наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Прем'єрка Великобританії подякувала за допомогу у звільненні владі цієї країни, але окремо відзначила "зусилля щодо звільнення затриманих" з боку президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про звільнених

Серед британців, які прибули до Саудівської Аравії, Ейден Аслін, якого "верховний суд ДНР" у червні засудив до смертної кари за звинуваченням у найманстві. Інформацію про його звільнення підтвердив член парламенту Великобританії Роберт Дженрік.

Чи є серед звільнених людей інші засуджені разом з Асліном іноземці: британець Шон Піннер та марокканець Саадуну Брагім, наразі не відомо.

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Також представники родин підтвердили, що серед звільнених громадяни США: 39-річний Александр Друке та 27-річний Енді Тай Нгок Гуїнь, повідомляє Reuters. Обидва чоловіки з Алабами, потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених є і громадянин Швеції, захоплений в Маріуполі в травні.

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