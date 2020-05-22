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Мохаммед бін Салман
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Мохаммед бін Салман - спадковий принц Саудівської Аравії.
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Докладно
США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?
США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?
Після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти партнерство між США і Саудівською Аравією, схоже, переживає кризу.
Політика
13.10.2022
13 жовтня 2022 р.
Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT
Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT
Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США.
Політика
23.06.2021
23 червня 2021 р.
Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?
Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?
Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли про таємний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Саудівської Аравії.
Політика
23.11.2020
23 листопада 2020 р.
Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19
Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19
Через пандемію COVID-19 велика двадцятка буде засідати віртуально. Однак багатьом учасника саміту це тільки на руку.
Політика
21.11.2020
21 листопада 2020 р.
Вбивство Хашоггі: замість страти 20 років ув'язнення
Вбивство Хашоггі: замість страти 20 років ув'язнення
Раніше п'ятьох обвинувачених у вбивстві Хашоггі засудили до страти, тепер це замінили м'якшим покаранням.
Політика
07.09.2020
7 вересня 2020 р.
Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька
Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька
Син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він і його брати пробачили вбивцям свого батька.
Політика
22.05.2020
22 травня 2020 р.
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