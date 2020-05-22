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Мохаммед бін Салман

Тема

Мохаммед бін Салман - спадковий принц Саудівської Аравії.

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Докладно

Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти партнерство між США і Саудівською Аравією, схоже, переживає кризу.
Політика13 жовтня 2022 р.
Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США.
Політика23 червня 2021 р.
Біньямін Нетаньяху

Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Навіщо Нетаньяху таємно відвідувати Саудівську Аравію?

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли про таємний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Саудівської Аравії.
Політика23 листопада 2020 р.
Саміт Великої двадцятки під головуванням Саудівської Аравії відбудеться віртуально

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Саміт G20: якою буде ціна кризи через пандемію COVID-19

Через пандемію COVID-19 велика двадцятка буде засідати віртуально. Однак багатьом учасника саміту це тільки на руку.
Політика21 листопада 2020 р.
Джамаль Хашоггі

Вбивство Хашоггі: замість страти 20 років ув'язнення

Вбивство Хашоггі: замість страти 20 років ув'язнення

Раніше п'ятьох обвинувачених у вбивстві Хашоггі засудили до страти, тепер це замінили м'якшим покаранням.
Політика7 вересня 2020 р.
Син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він з братами пробачили вбивцям батька

Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька

Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька

Син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він і його брати пробачили вбивцям свого батька.
Політика22 травня 2020 р.
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